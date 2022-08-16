Повышение цен на фондовом рынке электроэнергии в среду до рекордно высокого уровня связано с одновременным слиянием ряда факторов, и хотя страны Балтии использовали все возможности для импорта электроэнергии из других стран, этого все же оказалось недостаточно, сказала руководитель отдела продаж в регионе Балтии биржи Nord Pool Ингрид Арус.
В среду цена на электричество будет рекордно высокой
В среду с 18:00 до 19:00 биржевая цена электроэнергии в Эстонии, Латвии и Литве вырастет до беспрецедентных 4000 евро за мегаватт-час.
По словам Арус, в настоящее время в странах Балтии наблюдается нехватка электроэнергии, и хотя все возможности для импорта электроэнергии из Финляндии, Швеции и Польши были использованы, этого все же оказалось недостаточно - спрос выше.
"В этом случае две кривые не пересекаются, и рыночной ценой является максимальная цена", - заявила она.
На вопрос, станем ли мы чаще видеть такие высокие цены предстоящей осенью и зимой, Арус ответила, что прежде нужно разобраться в причинах нынешнего ценового рекорда.
"В Эстонии очень большая часть блоков Нарвской электростанции находится в ремонте. Они должны вернуться в строй на этой неделе, один в четверг и два новых блока на следующей неделе, тогда ситуация будет намного лучше", - сказала она.
"В Латвии высокие объемы производства гидроэлектроэнергии, но, как и в остальной Европе, уровень воды в водохранилищах чрезвычайно низок, и предложение сократилось. Ветра тоже мало и похоже, что продукция газовых электростанций на данный момент не предложена рынку. Не исключено, что газ хранится на зимний период", - перечислила Арус другие факторы, влияющие на цену.