Кая Каллас поблагодарила жителей Нарвы и Нарва-Йыэсуу за понимание

«Перенос советских монументов в Нарве и Нарва-Йыэсуу был масштабной операцией. Учитывая то, как быстро в Нарве росло напряжение вокруг советских памятников, правительство было обязано действовать быстро в интересах обеспечения общественного порядка и безопасности страны. Мы не позволим России использовать прошлое в целях разрушения гражданского мира в Эстонии», – сказала премьер-министр Кая Каллас.

Каллас выразила благодарность всем, кто принял участие в переносе памятников, за быстрые и продуманные действия, а также поблагодарила местных жителей за понимание. «Эстония – наш общий дом. Мы хотим, чтобы здесь царил мир и порядок. Ради этого стоит стараться», – заявила Каллас.

Она отметила, что все произошло быстро и мирно, выразив надежду, что ситуация в Нарве останется спокойной. «Ставшие источником напряжения советские монументы убраны из общественного пространства и теперь мы можем двигаться дальше вместе. У нас общее будущее и время сосредоточиться именно на нем», – заявила премьер по итогам дня.