Ходатайства предприятий водоснабжения об увеличении тарифов на 14% находятся на рассмотрении антимонопольного ведомства. По данным аналитиков, расходы на воду составляют незначительную часть в повседневном бюджете, чего не скажешь о СПА и бассейнах. О подорожании воды предприятие Tallinna Vesi должно предупредить своих клиентов за месяц.
Предприятия водоснабжения ходатайствовали об увеличении тарифов на 14%
Вода из-под крана не дорожала три года, сказал исполнительный директор Tallinna Vesi Александр Тимофеев. При этом электричество за это время подорожало в три с половиной раза. Именно в этом кроется причина, почему поставщик воды в наши дома хочет поднять цены.
"Частный клиент платит 1.52 за 1 кубометр воды, если ходатайство будет согласовано, то новая цена будет 1,87. Если мы говорим о цифрах, о том, насколько больше будет платить житель Таллинна за воду, то в среднем на человека это составит один евро в месяц", - сказал Тимофеев.
Для столичного бизнеса вода подорожает меньше, всего на 4%. Аналогичная ситуация и в других крупных регионах. Только повышение цен больше. Водоканалы вынуждены поднимать цены, потому что производство питьевой воды, очистка канализации и водонасосные станции нуждаются в электроэнергии.
"C 1 октября услуги водоканала подорожают на 23%, то есть с 1 октября кубометр воды будет стоить 2.50. Это первое повышение цен за последние 8 лет. Осень нам прогнозируют мрачную, поэтому не исключено, что нам придется ходатайствовать о новых ценах. В этом году некоторые предприятия уже так сделали", - сказал глава компании Tartu Veevärk Тоомас Капп.
Аналитики говорят, что расходы на воду в бюджете жителей страны составляют чуть более 0,5%, поэтому рост цен на воду для частника может остаться незамеченным. Особенно в свете ожидаемого шторма цен на энергоносители. Но есть и те компании, которым без воды "и ни туды, и ни сюды".
"Если взять предприятия, у которых потребление воды самое большое, то в первую очередь, это спа и бассейны. Для них проблемой в свое время было подорожание отопления. Теперь появилась новая причина для расстройства. Как мы помним, стоимость отопления резко выросла, но и вода тоже очень важный компонент. Так что этим компаниям придется очень непросто", - сказал аналитик банка SEB Сийм Нестор.