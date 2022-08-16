Предприятия водоснабжения ходатайствовали об увеличении тарифов на 14%

Вода из-под крана не дорожала три года, сказал исполнительный директор Tallinna Vesi Александр Тимофеев. При этом электричество за это время подорожало в три с половиной раза. Именно в этом кроется причина, почему поставщик воды в наши дома хочет поднять цены.

"Частный клиент платит 1.52 за 1 кубометр воды, если ходатайство будет согласовано, то новая цена будет 1,87. Если мы говорим о цифрах, о том, насколько больше будет платить житель Таллинна за воду, то в среднем на человека это составит один евро в месяц", - сказал Тимофеев.

Для столичного бизнеса вода подорожает меньше, всего на 4%. Аналогичная ситуация и в других крупных регионах. Только повышение цен больше. Водоканалы вынуждены поднимать цены, потому что производство питьевой воды, очистка канализации и водонасосные станции нуждаются в электроэнергии.

"C 1 октября услуги водоканала подорожают на 23%, то есть с 1 октября кубометр воды будет стоить 2.50. Это первое повышение цен за последние 8 лет. Осень нам прогнозируют мрачную, поэтому не исключено, что нам придется ходатайствовать о новых ценах. В этом году некоторые предприятия уже так сделали", - сказал глава компании Tartu Veevärk Тоомас Капп.

Аналитики говорят, что расходы на воду в бюджете жителей страны составляют чуть более 0,5%, поэтому рост цен на воду для частника может остаться незамеченным. Особенно в свете ожидаемого шторма цен на энергоносители. Но есть и те компании, которым без воды "и ни туды, и ни сюды".