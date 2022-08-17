Полиция: ночь в Нарве прошла спокойно, еще двоих задержали

"На самом деле ночь прошла относительно спокойно. Занимались обычными вызовами", – сказал Кирсс, отметив, что на месте нарвского танка собралось довольно много людей. По его словам, активность пошла на спад после часа ночи и затем стало довольно тихо, пишет ERR.

Помимо девяти человек, задержанных в течение дня, полиция задержала еще двоих. По словам Кирсса, их освободят после проведения производственных процедур.

Если в течение дня полиция присутствовала в регионе усиленным составом, то к вечеру блюстители порядка работали уже в обычном режиме. Кирсс отметил, что полиция была готова к разному повороту событий, однако все прошло спокойно.