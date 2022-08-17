По словам руководителя оперативной группы Пыхьяской префектуры Таави Кирсса, ночь в Нарве после демонтажа танка прошла спокойно, к часу ночи собравшиеся на том месте, где стоял памятник, разошлись. В общей сложности во вторник, 17 августа, в приграничном городе задержали 11 человек.
Полиция: ночь в Нарве прошла спокойно, еще двоих задержали
"На самом деле ночь прошла относительно спокойно. Занимались обычными вызовами", – сказал Кирсс, отметив, что на месте нарвского танка собралось довольно много людей. По его словам, активность пошла на спад после часа ночи и затем стало довольно тихо, пишет ERR.
Помимо девяти человек, задержанных в течение дня, полиция задержала еще двоих. По словам Кирсса, их освободят после проведения производственных процедур.
Если в течение дня полиция присутствовала в регионе усиленным составом, то к вечеру блюстители порядка работали уже в обычном режиме. Кирсс отметил, что полиция была готова к разному повороту событий, однако все прошло спокойно.
По его оценке, вечером максимальное число собравшихся на месте демонтированного памятника составило примерно 50-60 человек.