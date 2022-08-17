Госчиновники работали над образованием Ида-Вирумаа

По словам вице-канцлера Министерства образования и науки Лийны Пыльд, выездные работы - это хорошая возможность привлечь внимание к проблеме в Ида-Вирумаа, поскольку образование в регионе претерпевает серьезные изменения.

"Интеграция досугового образования и формального обучения важна для формирования целостного образовательного пути учащегося, ориентированного на интересы молодых людей и развитие их способностей. Муниципальные власти должны сыграть ключевую роль в осуществлении интеграции", - добавила Пыльд.

По словам Керды Эйерт, координатора образовательного кластера Ида-Виру и руководителя программы "День образования", выездные работы подтвердили важность развития образования в уезде Ида-Виру в целом, с привлечением всех заинтересованных сторон.

"Инициатива местных властей и руководителей школ является ключевым фактором в интеграции формального и неформального образования - только так мы можем добиться эффективного сотрудничества и эффективной интеграции."

С 15 по 19 августа в Ида-Вирумаа состоятся выездные визиты официальных лиц с целью активизации отраслевого сотрудничества между органами государственной власти, местного самоуправления и частным сектором, а также поддержки регионального развития в Ида-Вирумаа.