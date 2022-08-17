Во вторник, 16 августа в уезде Ида-Виру в рамках выездных работ чиновников был проведен День образования. Состоялись тематические встречи по профессиональному, высшему и рекреационному образованию, а также семинар по интеграции формального и неформального образования.
Госчиновники работали над образованием Ида-Вирумаа
По словам вице-канцлера Министерства образования и науки Лийны Пыльд, выездные работы - это хорошая возможность привлечь внимание к проблеме в Ида-Вирумаа, поскольку образование в регионе претерпевает серьезные изменения.
"Интеграция досугового образования и формального обучения важна для формирования целостного образовательного пути учащегося, ориентированного на интересы молодых людей и развитие их способностей. Муниципальные власти должны сыграть ключевую роль в осуществлении интеграции", - добавила Пыльд.
По словам Керды Эйерт, координатора образовательного кластера Ида-Виру и руководителя программы "День образования", выездные работы подтвердили важность развития образования в уезде Ида-Виру в целом, с привлечением всех заинтересованных сторон.
"Инициатива местных властей и руководителей школ является ключевым фактором в интеграции формального и неформального образования - только так мы можем добиться эффективного сотрудничества и эффективной интеграции."
С 15 по 19 августа в Ида-Вирумаа состоятся выездные визиты официальных лиц с целью активизации отраслевого сотрудничества между органами государственной власти, местного самоуправления и частным сектором, а также поддержки регионального развития в Ида-Вирумаа.
Выездные работы чиновников проводятся в пятый раз, в Ида-Вирумаа во второй раз.