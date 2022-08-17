В четверг министр предпринимательства и информационных технологий Кристьян Ярван представит правительству законопроект о реформе рынка электроэнергии. Накануне, когда законопроект представляли журналистам, на электробирже случилось невероятное, пишет Delfi Ärileht.
В Балтии дефицит электроэнергии
Сегодня с 18 до 19 часов мегаватт-час электроэнергии будет стоить на бирже Nord Pool 4000 евро. Средняя цена составит 680 евро. Это рекорд Эстонии, цена значительно выше той, что была в зимние месяцы.
В это же время в Финляндии электроэнергия будет стоить более чем в три раза дешевле. Жителям Эстонии остается утешаться разве что тем, что в Латвии и Литве мегаватт-час в промежутке с 15 до 16 часов будет стоить 1500,05 евро, а в другие часы еще больше, чем у нас. У них средняя цена за день составит свыше 820 евро.
„Цена повышается до максимума в тех случаях, когда проданные в эти часы на рынке объемы электроэнергии не покрывают спрос. Сегодня все системы стран Балтии испытывают дефицит, кроме того, использованы все переданные на рынок мощности передачи для импорта из Финляндии, Швеции и Польши. Во всех странах Балтии в указанный час предложение составит всего 1124,1 МВт·ч“, - пояснила руководитель региона Балтии биржи Nord Pool Ингрид Арус.
Очевидно, что с середины июля в Эстонии вышло из строя до 1200 мегаватт мощностей. Завтра и послезавтра мы не досчитаемся 1000 мегаватт. На следующей недели дефицит сократиться до 400 мегаватт. Из строя вышла, например, Аувереская электростанция, именно она „виновата“ в декабрьском скачке цен на электроэнергию.
Как сказал председатель правления Enefit Power Андрес Вайнола, проблема не только в Эстонии, а в производственных мощностях стран Балтии в целом. „По какой-то причине имеющиеся в странах Балтии газо-электростанции не вышли со своими предложениями на рынок. А их мощности составляют почти 2000 мегаватт. При этом внешние соединения максимально перегружены“, - отметил он.