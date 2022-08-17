Местные самоуправления получат свыше 2 млн евро на генераторы и средства связи

В мае Спасательный департамент получил 77 заявок от местных самоуправлений на пособие по подготовке к кризису, общая сумма составила 6,1 млн евро.

"Все представленные нам проекты были обоснованы и важны. Поскольку заявок поступило больше, чем было в этот раз денег в бюджете, пришлось делать выбор, исходя из уроков предыдущих кризисов. Мы решили в первую очередь профинансировать покупку альтернативных средств связи, а также покупку генераторов и их установку", - объяснила советник по готовности к кризису Спасательного департамента Терье Лилло.

При принятии решения исходили из принципа, что повышение готовности к кризисной ситуации каждого самоуправления важно и необходимо, поэтому пособие получат все, подавшие заявку самоуправления.

"Электричество и связь в кризисной ситуации крайне необходимы, поэтому мы уверены, что после реализации проекта готовность местных самоуправлений к кризисам значительно улучшится, и это хорошая отправная точка. Мы хотим продолжить выдавать пособия и в будущем, чтобы шаг за шагом повышать готовность местных самоуправлений к кризису", - сказала Лилло.

Спасательный департамент заключит договор с местными самоуправлениями на использование денег, и все работы должны быть завершены к концу 2022 года.