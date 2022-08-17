Одной из причин рекордных цен на электроэнергию в среду является продолжающийся ремонт нескольких энергоблоков Нарвских электростанций. Два блока будут снова запущены в ближайшие дни, однако осенью Аувереская электростанция вновь будет закрыта на месячный ремонт.
Аувереская электростанция осенью опять закроется на месячный ремонт
Председатель правления Enefit Power Андрес Вайнола сообщил радионовостям ERR, что их общая производственная мощность составляет около 1300 мегаватт, из которых в настоящее время на рынке находится чуть более трети.
"Если посмотреть на весь Балтийский регион, то только вчера с рынка выбыли газовые электростанции общей мощностью почти на 2000 мегаватт, сегодня - 1500. В Литве работает один газовый блок", - описал он ситуацию.
В среду у Enefit работали три из семи энергоблоков, в четверг или пятницу будет запущен первый котел четвертого энергоблока. В пятницу также будет восстановлена работа Аувереской электростанции.
"Таким образом, на рынке будет пять из семи энергоблоков. Лето является периодом низкого спроса на электроэнергию, поэтому в этот период мы занимаемся ремонтом и обслуживанием электростанций", - пояснил Вайнола.
Вайнола добавил, что одновременное обслуживание множества энергоблоков является совершенно нормальным явлением. Если посмотреть на регион в целом, то многие энергетические компании проводят ремонтные работы именно летом.