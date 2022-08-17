Аувереская электростанция осенью опять закроется на месячный ремонт

Председатель правления Enefit Power Андрес Вайнола сообщил радионовостям ERR, что их общая производственная мощность составляет около 1300 мегаватт, из которых в настоящее время на рынке находится чуть более трети.

"Если посмотреть на весь Балтийский регион, то только вчера с рынка выбыли газовые электростанции общей мощностью почти на 2000 мегаватт, сегодня - 1500. В Литве работает один газовый блок", - описал он ситуацию.

В среду у Enefit работали три из семи энергоблоков, в четверг или пятницу будет запущен первый котел четвертого энергоблока. В пятницу также будет восстановлена работа Аувереской электростанции.

"Таким образом, на рынке будет пять из семи энергоблоков. Лето является периодом низкого спроса на электроэнергию, поэтому в этот период мы занимаемся ремонтом и обслуживанием электростанций", - пояснил Вайнола.