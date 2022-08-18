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КНИГА ⟩ Коренной нарвитянин Рейн Анник увековечил историю "кровеносных сосудов" приграничного города

Эрик Гамзеев
, журналист
Коренной нарвитянин Рейн Анник увековечил историю "кровеносных сосудов" приграничного города
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С нарвскими электросетями Рейн Анник был связан почти полвека.
С нарвскими электросетями Рейн Анник был связан почти полвека. Фото: PÕHJARANNIKU ARHIIV

Рейн Анник, ставший одним из символов эстонской национальной идеи в Нарве, описал историю местных "кровеносных сосудов", то есть электросети приграничного города, за прошлый век.

Книги воспоминаний о каком-нибудь одном предприятии зачастую представляют интерес только для связанных с ним людей. Повествование нередко тонет в лавине технических терминов, утомительно сложных для рядового читателя.

Однако Рейн Анник рассказывает историю нарвских электросетей прошлого века таким образом, что она является также историей города Нарва, рассматриваемой с точки зрения одного, но очень важного предприятия.

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