КНИГА ⟩ Коренной нарвитянин Рейн Анник увековечил историю "кровеносных сосудов" приграничного города

Книги воспоминаний о каком-нибудь одном предприятии зачастую представляют интерес только для связанных с ним людей. Повествование нередко тонет в лавине технических терминов, утомительно сложных для рядового читателя.

Однако Рейн Анник рассказывает историю нарвских электросетей прошлого века таким образом, что она является также историей города Нарва, рассматриваемой с точки зрения одного, но очень важного предприятия.