Рейн Анник, ставший одним из символов эстонской национальной идеи в Нарве, описал историю местных "кровеносных сосудов", то есть электросети приграничного города, за прошлый век.
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КНИГА ⟩ Коренной нарвитянин Рейн Анник увековечил историю "кровеносных сосудов" приграничного города
Коренной нарвитянин Рейн Анник увековечил историю "кровеносных сосудов" приграничного города
Книги воспоминаний о каком-нибудь одном предприятии зачастую представляют интерес только для связанных с ним людей. Повествование нередко тонет в лавине технических терминов, утомительно сложных для рядового читателя.