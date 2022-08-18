Порой я ловлю себя на мысли: интересно, кем бы я стал, если бы Советский Союз сохранился до наших дней. К сожалению, мне не хватает на это фантазии, потому что знание, что сразу после окончания средней школы в июне 1993 года я должен был бы на два года пойти служить в Советскую армию, затмевает мое воображение черной стеной.
Майт Сепп: Как я понял, что Эстонская Республика стала зрелой
Захотел бы я после "школы мужества" поступать в университет и изучать географию? С тем же вопросом я приставал к своим сверстникам, для которых советское государство закончилось, когда они были еще подростками. Но и они ничего ответить не могут. Не то чтобы у нас в раннем детстве не было мечтаний. Я как приличный советский ребенок хотел стать, например, космонавтом, летчиком или офицером.
Поэтому, если позволите, вместо этого я расскажу о тех поворотных моментах, когда я стал несоветским человеком. Я пропущу здесь то, как эстонскому ребенку, жившему в Кохтла-Ярве, быстро стало ясно, что дружба народов, которая должна была царить в Советском Союзе, - это полная ерунда. Также я пропущу августовский путч и перенесусь сразу в январь 1997 года.
Помню, тогда по Эстонии прокатилась волна протестов учащихся и студентов против отмены льгот на проезд. Я тоже был среди протестовавших, потому что у меня сложилось ощущение, что если льготы отнимут, а цены на билеты подскочат до потолка, то учиться в Тарту больше не получится. Правительство все же перекрыло "льготные" краны, и... произошло чудо капитализма. В условиях открывшейся конкуренции цены на автобусные билеты резко упали. Ни до, ни после этого мне не удавалось ездить между Йыхви и Тарту так дешево, как тогда. Позже, конечно, начали действовать другие рычаги капитализма, и с инфляцией и снижением конкуренции цены потихоньку росли. Но все же этот пример заставил меня поверить в то, что законы рыночной экономики, которые теоретически преподаются в университете, действительно работают. Кроме того, с тех пор я довольно нервно отношусь к предложениям о дотировании какой-либо отрасли экономики государством или самоуправлением. Не то чтобы это всегда было неправильно, но обычно податели таких предложений воображают, что у государства или самоуправления деньги появляются из воздуха, а не в результате труда налогоплательщиков.
"Порой я ловлю себя на мысли: интересно, кем бы я стал, если бы Советский Союз сохранился до наших дней".Майт Сепп, географ
Второе изменение произошло благодаря передаче "Rahva oma kaitse". Именно в этой передаче, которую мне довелось слушать первой, Юур и Кивиряхк перемывали косточки одному из самых заслуженных политиков Эстонии. Трудно переоценить усилия этого уже ушедшего из жизни человека в деле восстановления независимости нашего государства. Однако ко второй половине 1990-х он слишком возгордился своими заслугами, и над этим в радиопередаче и подшучивали. Я слушал передачу с большим смущением: "Как можно так издеваться над таким важным деятелем?". Пока я вдруг не понял, что в действительности мне должно быть стыдно не за Юура и Кивиряхка, а за этого политика, который возомнил о себе слишком много. Теперь я твердо убежден, что нет в жизни более злого явления, чем "отцы народа". Как только общественный деятель начинает думать, что без него государство и народ погибнут, его следует отодвинуть от власти как можно дальше.
Третья сцена, которой я хотел бы поделиться с вами, произошла девять лет назад. Тогда я поехал с подругой в Венгрию. Автостопом. И случилось так, что два раза нас подбирали водители, которые не уставали ругать эстонскую полицию. Первый использовал для этого более вежливые выражения. А именно, подвезти нас согласились новоиспеченные молодожены из Санкт-Петербурга. Сразу после бракосочетания они отправились в Юрмалу в медовый месяц. В Йыхви, если кто помнит, в то время шло строительство большого променада и перестраивался центр города, и в таком интенсивном транспортном потоке они под знаком "30" проехали со скоростью 50 км/ч. И попались. И получили штраф. Они пытались, правда, намекнуть полиции, что едут прямо со свадьбы, но квитанцию все же получили. А также сердечные поздравления и подарки - горсть светоотражателей и наклейки, пропагандирующие безопасное вождение. Эти последние мы тогда и переводили для молодоженов, и в то же время гордились непреклонностью эстонской полиции.
Еще одним недовольным был бизнесмен из Украины, который спешил на родину заняться оформлением визы. Потому что в Эстонии ее "неожиданно" аннулировали. Я с нетерпением ждал его объяснений, почему. Оказалось, что за серьезное превышение скорости: "Еду я ночью по пустому шоссе (дороги у вас хорошие), на спидометре 120, и меня останавливает полиция. Никому не помешал, шоссе было совершенно пустое - и 400 евро штрафа! И самое ужасное, что вы со своими (т.е. эстонской полицией) не можете никак договориться!". В тот момент я почувствовал: "Да, Эстонская Республика стала зрелой, и здорово быть гражданином этого государства".