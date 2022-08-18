Майт Сепп: Как я понял, что Эстонская Республика стала зрелой

"Порой я ловлю себя на мысли: интересно, кем бы я стал, если бы Советский Союз сохранился до наших дней". Майт Сепп, географ

Второе изменение произошло благодаря передаче "Rahva oma kaitse". Именно в этой передаче, которую мне довелось слушать первой, Юур и Кивиряхк перемывали косточки одному из самых заслуженных политиков Эстонии. Трудно переоценить усилия этого уже ушедшего из жизни человека в деле восстановления независимости нашего государства. Однако ко второй половине 1990-х он слишком возгордился своими заслугами, и над этим в радиопередаче и подшучивали. Я слушал передачу с большим смущением: "Как можно так издеваться над таким важным деятелем?". Пока я вдруг не понял, что в действительности мне должно быть стыдно не за Юура и Кивиряхка, а за этого политика, который возомнил о себе слишком много. Теперь я твердо убежден, что нет в жизни более злого явления, чем "отцы народа". Как только общественный деятель начинает думать, что без него государство и народ погибнут, его следует отодвинуть от власти как можно дальше.

Третья сцена, которой я хотел бы поделиться с вами, произошла девять лет назад. Тогда я поехал с подругой в Венгрию. Автостопом. И случилось так, что два раза нас подбирали водители, которые не уставали ругать эстонскую полицию. Первый использовал для этого более вежливые выражения. А именно, подвезти нас согласились новоиспеченные молодожены из Санкт-Петербурга. Сразу после бракосочетания они отправились в Юрмалу в медовый месяц. В Йыхви, если кто помнит, в то время шло строительство большого променада и перестраивался центр города, и в таком интенсивном транспортном потоке они под знаком "30" проехали со скоростью 50 км/ч. И попались. И получили штраф. Они пытались, правда, намекнуть полиции, что едут прямо со свадьбы, но квитанцию все же получили. А также сердечные поздравления и подарки - горсть светоотражателей и наклейки, пропагандирующие безопасное вождение. Эти последние мы тогда и переводили для молодоженов, и в то же время гордились непреклонностью эстонской полиции.