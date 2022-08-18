СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Нарве был избит молодой человек

Для выяснения подробностей происшествия и поиска виновного полиция начала уголовное производство.

Украдены золотые украшения

15 августа было обнаружено, что из частного дома на улице Уус-Выза в Йыхви были украдены золотые украшения. Ущерб - 1000 евро.

В Солдина из автомобилей слито топливо

15 августа в деревне Солдина в Нарва-Йыэсуу было обнаружено, что у трех грузовиков пробита крышка топливного бака и слито около 600 литров горючего. Ущерб - 450 евро.

На автомойке украден кошелек

13 августа с автомойки на бульваре Виру в Силламяэ был украден оставленный там бумажник. Ущерб от кражи составляет 450 евро.

Аварии с участием водителя электросамоката и велосипедиста

Утром 16 августа на тротуаре возле дома по Таллиннскому шоссе, 7 в Нарве 25-летний мужчина наехал на электросамокате на пешехода. Пешеход покинул место происшествия. Водитель самоката был доставлен в Нарвскую больницу для проверки.

Во вторник в результате ДТП в Тойлаской волости пострадал велосипедист. Инцидент на 5-м километре дороги Кырве - Тойла произошел около 13.30. Автомобиль "Toyota Land Cruiser" с 68-летним водителем за рулем сбил 33-летнего мужчину, ехавшего на велосипеде по обочине дороги. Велосипедист был доставлен в Ида-Вирускую центральную больницу.

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