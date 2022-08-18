ОДИН ВОПРОС ⟩ Демонтаж принадлежавших Нарве памятников государством юридически корректен?

- Здесь следует учесть, что самоуправлению была предоставлена возможность самостоятельно заняться этой проблемой. Этот танк и другие "красные" памятники вызывают проблемы с внутренней безопасностью, и ясно, что с ними нужно что-то делать. Учитывая нынешнюю войну в Украине, внутренняя напряженность возросла и показала, что подход к истории у эстонцев и русскоязычных очень разный. К сожалению, за 30 лет мы так и не нашли точки соприкосновения в этом вопросе, хотя стали на несколько шагов ближе друг к другу. Людям помоложе более понятно, что это вовсе не символика освобождения, а означало для Эстонии оккупацию и репрессии. В сегодняшней ситуации у государства нет другого выхода, кроме как вмешаться из соображений безопасности. По соображениям внутренней безопасности государство имеет право предпринимать шаги независимо от того, что делает самоуправление.