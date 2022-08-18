ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Другим самоуправлениям тоже надо быть наготове

Во всей этой "танковой битве" мэр Нарвы Катри Райк была тем, кто получил самый болезненный урок. На местном уровне ее критиковали за то, что она не смогла воспрепятствовать демонтажу памятников, а в остальной Эстонии ее обвиняли в пророссийской позиции, поскольку она не хотела принимать решения достаточно быстро.

Но хорошего выбора у нее и не было, потому что вопрос "красных" памятников имеет для проживающих здесь эстонцев и русских настолько кардинально разное значение, что компромиссные решения здесь были бы невозможны.

Сразу после демонтажа памятников ситуация в Нарве хоть и может казаться спокойной, но мы пока не знаем, повлияет ли это и как именно на доверие нарвитян к эстонскому государству и центральному правительству.