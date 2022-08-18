Иначе и быть не могло. После того как Нарвское горсобрание отказалось от своего первоначального обещания самим заняться демонтажем своих "красных" памятников, правительству пришлось срочно решать этот вопрос.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Другим самоуправлениям тоже надо быть наготове
Во всей этой "танковой битве" мэр Нарвы Катри Райк была тем, кто получил самый болезненный урок. На местном уровне ее критиковали за то, что она не смогла воспрепятствовать демонтажу памятников, а в остальной Эстонии ее обвиняли в пророссийской позиции, поскольку она не хотела принимать решения достаточно быстро.
Но хорошего выбора у нее и не было, потому что вопрос "красных" памятников имеет для проживающих здесь эстонцев и русских настолько кардинально разное значение, что компромиссные решения здесь были бы невозможны.
Сразу после демонтажа памятников ситуация в Нарве хоть и может казаться спокойной, но мы пока не знаем, повлияет ли это и как именно на доверие нарвитян к эстонскому государству и центральному правительству.
Комментируя решение правительства, премьер-министр Кая Каллас сказала, что перенос памятников начали с восточной окраины государства, поскольку именно здесь они вызывают наибольшую напряженность. Каллас также дала понять, что эта работа будет продолжена и в других местах Ида-Вирумаа в сотрудничестве с местными самоуправлениями. Поэтому пора нашим городским и волостным управлениям начать объяснять людям, почему и как это делается. Будем надеяться, что остальные наши самоуправления смогут лучше сотрудничать с центральным правительством, чем это удалось нарвской власти.