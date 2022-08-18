Причудье вновь приглашает в путешествие за вкусовыми впечатлениями

20 и 21 августа свои двери откроют 43 временных ресторана на протяжении 175-километрового пути вдоль побережья Чудского, Ляммиярв и Псковского озера.

В пределах Ида-Вирумаа семь мест питания будут действовать от Васкнарвы до Тудулинна. В порту Васкнарвы хозяин "Põhja Peipsi Köök" Таави Вогт будет угощать всевозможными рыбными деликатесами. Наваристый рыбный суп, маринованная ряпушка на поджаренном черном хлебе, мини-оладьи из окуневой икры и котлета из копченого леща - вот лишь несколько примеров из богатого меню.

- В pop-up-ресторанах предложат лучшее из того, что можно приготовить из местного сырья - как традиционную причудскую еду, так и приготовленные с современным акцентом блюда, - объяснила инициатор "Peipsimaa Kogukonnaköök" Трийну Аккерманн.

Она добавила, что сейчас в Причудье сезон изобилия, когда поспевают всевозможные садово-огородные, лесные и полевые дары. "Из всего этого 43 pop-up-ресторана от Васкнарвы до Сааболда приготовят по своим лучшим рецептам блюда на радость посетителям. В эти выходные можно будет также купить в бесчисленных причудских торговых точках то богатство, что произрастает в Причудье".

Большой фестиваль "Улица причудской еды - 175 км" удостоился в этом году знака "Regionaalmaasikas" за поддерживающую региональное развитие деятельность, сотрудничество с общинами и сохранение гастрономической культуры.