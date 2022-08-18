ВОЛНА ЖАРЫ ⟩ Августовская погода прибавила медикам хлопот

Руководитель по коммуникации Ида-Вируской центральной больницы Михаил Таммеару сказал, что хотя количество обращений в отделение экстренной медицины (EMO) в жаркую погоду, как правило, увеличивается, но отдельной статистики "из-за жары" не ведется, так как невозможно установить, что явилось первопричиной, например, инсульта или инфаркта, - жара, состояние здоровья или что-то другое. Однако, безусловно, жара является катализатором проблем у гипертоников и сердечников, пациентов с такими жалобами летом всегда больше.

- Если говорить в целом об обстановке, то она стабильная, - подчеркнул Михаил Таммеару. - Очереди на прием бывают, но скачками. Например, в первой половине дня вторника было спокойно, а во второй коридоры ЕМО заполнились пациентами на несколько часов. Сколько придется ждать - вопрос риторический, потому что проводится триаж пациентов по тяжести их состояния, но уверяю, не больше того времени, сколько они могут ждать.