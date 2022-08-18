Высокие температуры и сухая погода, настигшие Эстонию к концу лета, приносят не только летние удовольствия, но и проблемы: тяжело работать, трудно заснуть в жаркой комнате... Такие дни всегда прибавляют хлопот медикам - количество обращений к врачам и в отделение экстренной медицины растет, в августе здесь принимают по 92-94 человека ежедневно.
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ВОЛНА ЖАРЫ ⟩ Августовская погода прибавила медикам хлопот
Августовская погода прибавила медикам хлопот
Руководитель по коммуникации Ида-Вируской центральной больницы Михаил Таммеару сказал, что хотя количество обращений в отделение экстренной медицины (EMO) в жаркую погоду, как правило, увеличивается, но отдельной статистики "из-за жары" не ведется, так как невозможно установить, что явилось первопричиной, например, инсульта или инфаркта, - жара, состояние здоровья или что-то другое. Однако, безусловно, жара является катализатором проблем у гипертоников и сердечников, пациентов с такими жалобами летом всегда больше.