Дни оперы в Нарве будут проходить с 1 по 4 сентября, в безмятежной атмосфере Кренгольмской мануфактуры пройдут премьерные исполнения произведений музыкальными театрами, выступят приглашенные театры и солисты. Впервые в Эстонии грандиозная премьера - опера-оратория Стравинского "Царь Эдип".
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Премьера оперы-оратории "Царь Эдип" состоится в Нарве
Премьера оперы-оратории "Царь Эдип" состоится в Нарве
По словам режиссера-постановщика Отта Аардама, прошло почти сто лет, как Игорь Стравинский создал это грандиозное музыкальное произведение, но оно ни разу не ставилось в Эстонии, и уже только это является причиной, чтобы представить его на сцене.