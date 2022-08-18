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Премьера оперы-оратории "Царь Эдип" состоится в Нарве

Ирина Кивисельг
, журналист
Премьера оперы-оратории "Царь Эдип" состоится в Нарве
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Режиссер-постановщик Отт Аардам много потрудился, чтобы и на эстонской сцене прозвучала эпохальная опера "Царь Эдип".
Режиссер-постановщик Отт Аардам много потрудился, чтобы и на эстонской сцене прозвучала эпохальная опера "Царь Эдип". Фото: narvaopera.ee

Дни оперы в Нарве будут проходить с 1 по 4 сентября, в безмятежной атмосфере Кренгольмской мануфактуры пройдут премьерные исполнения произведений музыкальными театрами, выступят приглашенные театры и солисты. Впервые в Эстонии грандиозная премьера - опера-оратория Стравинского "Царь Эдип".

По словам режиссера-постановщика Отта Аардама, прошло почти сто лет, как Игорь Стравинский создал это грандиозное музыкальное произведение, но оно ни разу не ставилось в Эстонии, и уже только это является причиной, чтобы представить его на сцене.

"Царь Эдип" выходит на сцену в Нарве с большим количеством исполнителей. В качестве солистов выступают меццо-сопрано Туури Деде, тенор Гиссур Палл Гиссурарсон, баритон Атлан Карп, а в роли читателя - Кароль Кунтсель. Вместе с ними на сцене Эстонский национальный мужской хор и Нарвский городской симфонический оркестр. В подготовке премьеры также работают художник Кристьян Суйтс и дирижер Нарвского симфонического оркестра Анатолий Щура.

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