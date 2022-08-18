Решение по существу о переносе "красных" памятников во вторник утром в Нарве и Нарва-Йыэсуу должно было родиться непосредственно за несколько часов до этого, так как члены правительства еще накануне вечером не знали, когда же дело дойдет до снятия памятников.
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Нарвский танк и прочие "красные" памятники убрали быстро
Нарвский танк и прочие "красные" памятники убрали быстро
- Я не знаю, когда снимут нарвский танк. Правительство еще не приняло это решение, но это произойдет, как только будет возможно, - сказала посетившая в понедельник Ида-Вирумаа министр юстиции Лае Данильсон-Ярг "Северному побережью", давая газете интервью примерно в пять вечера того же дня.