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Нарвский танк и прочие "красные" памятники убрали быстро

Эрик Калда
, журналист
Нарвский танк и прочие "красные" памятники убрали быстро
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Злосчастный танк сняли быстро, погрузили на трейлер и увезли в военный музей Виймси.
Злосчастный танк сняли быстро, погрузили на трейлер и увезли в военный музей Виймси. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Решение по существу о переносе "красных" памятников во вторник утром в Нарве и Нарва-Йыэсуу должно было родиться непосредственно за несколько часов до этого, так как члены правительства еще накануне вечером не знали, когда же дело дойдет до снятия памятников.

- Я не знаю, когда снимут нарвский танк. Правительство еще не приняло это решение, но это произойдет, как только будет возможно, - сказала посетившая в понедельник Ида-Вирумаа министр юстиции Лае Данильсон-Ярг "Северному побережью", давая газете интервью примерно в пять вечера того же дня.

Однако ранним утром во вторник поступило сообщение о решении правительства и полиция разослала пресс-сообщение о том, что полиция установила для обеспечения безопасности запрет на нахождение около памятников, и это означало закрытие дороги как для машин, так и для пешеходов.

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