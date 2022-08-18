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Министр культуры Пирет Хартман: перенос танка может стать шагом назад в деле интеграции, но это надо было сделать

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Министр культуры Пирет Хартман: перенос танка может стать шагом назад в деле интеграции, но это надо было сделать
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По словам министра культуры Пирет Хартман, все связанное со снятием танка и других "красных" памятников служит в каком-то смысле лакмусовой бумажкой того, что в обществе по-прежнему есть проблемы, которыми надо заниматься.
По словам министра культуры Пирет Хартман, все связанное со снятием танка и других "красных" памятников служит в каком-то смысле лакмусовой бумажкой того, что в обществе по-прежнему есть проблемы, которыми надо заниматься. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Ведь с областью интеграции всегда так, что делают два шага вперед и один шаг назад. Но мы должны быть в состоянии честно говорить также о сложных вещах и находить их решения в обществе. Даже если это заставляет нас делать шаг назад", - отметила министр культуры Пирет Хартман.

По словам министра культуры Пирет Хартман, находившейся в Ида-Вирумаа в рамках выездной работы госчиновников, все связанное со снятием танка и других "красных" памятников служит в каком-то смысле лакмусовой бумажкой того, что в обществе по-прежнему имеются проблемы, которыми надо заниматься.

По ее словам, теперь важно сосредоточиться на социально-экономическом чувстве уверенности у нарвитян. "На выездных работах госчиновников тоже отмечалось, что самым большим гарантом безопасности является все же благополучие людей. Когда люди чувствуют, что государство заботится о них, то возникает и доверительная связь с государством".

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