Министр культуры Пирет Хартман: перенос танка может стать шагом назад в деле интеграции, но это надо было сделать

По словам министра культуры Пирет Хартман, все связанное со снятием танка и других "красных" памятников служит в каком-то смысле лакмусовой бумажкой того, что в обществе по-прежнему есть проблемы, которыми надо заниматься.

"Ведь с областью интеграции всегда так, что делают два шага вперед и один шаг назад. Но мы должны быть в состоянии честно говорить также о сложных вещах и находить их решения в обществе. Даже если это заставляет нас делать шаг назад", - отметила министр культуры Пирет Хартман.