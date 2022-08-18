Вейкко Тихван стал чемпионом Эстонии

Для Вейкко Тихвана, набравшего на этот раз 184 очка из двухсот, это был девятнадцатый чемпионат Эстонии. За ним последовал Сийм Суви с 176 точными выстрелами и четвертым местом. В команде был также лучший среди ветеранов - Виктор Берегов, и таким образом обеспечили Ида-Вирускому клубу стендовой стрельбы второе место. Команде вырусцев уступили всего два очка.