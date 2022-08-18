В выходные в Пярнумаа уездные стендовики были в хорошей форме. В командном зачете на чемпионате Эстонии по стендовой стрельбе они заняли второе место, а Вейкко Тихван добавил в свою коллекцию еще один титул чемпиона Эстонии.
Вейкко Тихван стал чемпионом Эстонии
Вейкко Тихван стал чемпионом Эстонии
Для Вейкко Тихвана, набравшего на этот раз 184 очка из двухсот, это был девятнадцатый чемпионат Эстонии. За ним последовал Сийм Суви с 176 точными выстрелами и четвертым местом. В команде был также лучший среди ветеранов - Виктор Берегов, и таким образом обеспечили Ида-Вирускому клубу стендовой стрельбы второе место. Команде вырусцев уступили всего два очка.
Поскольку команда должна быть сформирована до того, как ружья будут заряжены, то зачисление в команду молодого спортсмена Таира Тооминга гарантировало бы идавирусцам командный чемпионский титул. Но "бы" ведь не считается.
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