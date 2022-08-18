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Вейкко Тихван стал чемпионом Эстонии

Пеэтер Лиллевяли
, фотограф
Вейкко Тихван стал чемпионом Эстонии
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Вейкко Тихван.
Вейкко Тихван. Фото: Eesti Jahispordi Liit

В выходные в Пярнумаа уездные стендовики были в хорошей форме. В командном зачете на чемпионате Эстонии по стендовой стрельбе они заняли второе место, а Вейкко Тихван добавил в свою коллекцию еще один титул чемпиона Эстонии.

Для Вейкко Тихвана, набравшего на этот раз 184 очка из двухсот, это был девятнадцатый чемпионат Эстонии. За ним последовал Сийм Суви с 176 точными выстрелами и четвертым местом. В команде был также лучший среди ветеранов - Виктор Берегов, и таким образом обеспечили Ида-Вирускому клубу стендовой стрельбы второе место. Команде вырусцев уступили всего два очка.

Поскольку команда должна быть сформирована до того, как ружья будут заряжены, то зачисление в команду молодого спортсмена Таира Тооминга гарантировало бы идавирусцам командный чемпионский титул. Но "бы" ведь не считается.

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