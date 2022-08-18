Государство требует годовые отчеты от мертворожденных квартирных товариществ

В Кивиыли горуправление за свой счет и своими трудами снесло в 2004-2016 годах 15 квартирных домов. Владельцев всех квартир найти было невозможно, поэтому в каждом доме к моменту сноса имелась наряду с принадлежащими самоуправлению квартирами часть квартир в частном владении.

В 2018 году вступил в силу Закон о квартирной собственности и квартирном товариществе. Для квартирных собственностей, которыми раньше управляли в форме сообщества квартирособственников, государство само создало квартирные товарищества. На основании того же закона были созданы квартирные товарищества и для уже снесенных квартирных домов, где эти товарищества на самом деле никогда и не возникали.