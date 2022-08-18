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Государство требует годовые отчеты от мертворожденных квартирных товариществ

Кюлли Крийс
, журналист
Государство требует годовые отчеты от мертворожденных квартирных товариществ
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Дома по улице Соо, 6 и 8 снесли в Кивиыли в 2016 году; в первом было семь, во втором - девять квартир, находящихся в частной собственности, владельцев которых Люганузеской волости и предстоит теперь разыскать.
Дома по улице Соо, 6 и 8 снесли в Кивиыли в 2016 году; в первом было семь, во втором - девять квартир, находящихся в частной собственности, владельцев которых Люганузеской волости и предстоит теперь разыскать. Фото: Tiina Vaselo

В принудительном порядке квартирные товарищества были созданы и для снесенных домов, где товарищества, по сути, и не возникали, однако теперь государство, угрожая штрафом, требует от них решений общего собрания и хозяйственных отчетов за три года.

В Кивиыли горуправление за свой счет и своими трудами снесло в 2004-2016 годах 15 квартирных домов. Владельцев всех квартир найти было невозможно, поэтому в каждом доме к моменту сноса имелась наряду с принадлежащими самоуправлению квартирами часть квартир в частном владении.

В 2018 году вступил в силу Закон о квартирной собственности и квартирном товариществе. Для квартирных собственностей, которыми раньше управляли в форме сообщества квартирособственников, государство само создало квартирные товарищества. На основании того же закона были созданы квартирные товарищества и для уже снесенных квартирных домов, где эти товарищества на самом деле никогда и не возникали.

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