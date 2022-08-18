В принудительном порядке квартирные товарищества были созданы и для снесенных домов, где товарищества, по сути, и не возникали, однако теперь государство, угрожая штрафом, требует от них решений общего собрания и хозяйственных отчетов за три года.
Для подписчиков
Государство требует годовые отчеты от мертворожденных квартирных товариществ
Государство требует годовые отчеты от мертворожденных квартирных товариществ
В Кивиыли горуправление за свой счет и своими трудами снесло в 2004-2016 годах 15 квартирных домов. Владельцев всех квартир найти было невозможно, поэтому в каждом доме к моменту сноса имелась наряду с принадлежащими самоуправлению квартирами часть квартир в частном владении.