У кохтла-ярвеских живописцев Аарне Ханни и Александра Дикушенко много общего. Не только искренняя и глубокая любовь к изобразительному искусству (оба активные члены Кохтла-Ярвеского объединения художников), они к тому же и коллеги: один возглавляет художественное отделение Кохтла-Ярвеской школы искусств, другой - Ахтмеской. А также добрые соседи - дома рядом. Поэтому, готовя персональную выставку к своему 55-летию, Аарне пригласил Александра составить компанию - общую выставку так и назвали: "Соседи".
Для подписчиков
Два соседа в Кохтла-Ярве творят искусство
Два соседа в Кохтла-Ярве творят искусство
- У нас действительно много общего, - улыбается юбиляр. - Дома напротив, у него собака и у меня собака. Выхожу утром сад полить, сосед тоже со шлангом... Радуюсь - можно поздороваться и новости обсудить. Мы оба педагоги, есть общие заботы, так что порой и совет тоже нужен.