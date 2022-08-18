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Два соседа в Кохтла-Ярве творят искусство

Ирина Кивисельг
, журналист
Два соседа в Кохтла-Ярве творят искусство
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Сложную задачу задала виновникам торжества Аарне Ханни и Александру Дикушенко их коллега Тамара Брейдекс - подарила холсты с надписью "Мечты сбываются". Вот и ломай теперь голову - что на них отразить, ведь счастливых мгновений так много.
Сложную задачу задала виновникам торжества Аарне Ханни и Александру Дикушенко их коллега Тамара Брейдекс - подарила холсты с надписью "Мечты сбываются". Вот и ломай теперь голову - что на них отразить, ведь счастливых мгновений так много. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

У кохтла-ярвеских живописцев Аарне Ханни и Александра Дикушенко много общего. Не только искренняя и глубокая любовь к изобразительному искусству (оба активные члены Кохтла-Ярвеского объединения художников), они к тому же и коллеги: один возглавляет художественное отделение Кохтла-Ярвеской школы искусств, другой - Ахтмеской. А также добрые соседи - дома рядом. Поэтому, готовя персональную выставку к своему 55-летию, Аарне пригласил Александра составить компанию - общую выставку так и назвали: "Соседи".

- У нас действительно много общего, - улыбается юбиляр. - Дома напротив, у него собака и у меня собака. Выхожу утром сад полить, сосед тоже со шлангом... Радуюсь - можно поздороваться и новости обсудить. Мы оба педагоги, есть общие заботы, так что порой и совет тоже нужен.

Художники говорят, что давно не устраивали персональные выставки, каждому есть чем поделиться. Несмотря на то, что у преподавателя искусства мало времени на воплощение собственных задумок, а Аарне последнее время строит для себя мастерскую, что тоже хлопотно, оба постарались. Аарне собрал в экспозицию несколько десятков картин, созданных за последние пять лет. Самая последняя - морской пейзаж на берегу Онтика, сделанный в последнюю субботу июля буквально за пару часов. А над елисеевским дворцом работал полтора года, и не исключает, что дополнит эту огромную картину чем-то еще.

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