Два соседа в Кохтла-Ярве творят искусство

- У нас действительно много общего, - улыбается юбиляр. - Дома напротив, у него собака и у меня собака. Выхожу утром сад полить, сосед тоже со шлангом... Радуюсь - можно поздороваться и новости обсудить. Мы оба педагоги, есть общие заботы, так что порой и совет тоже нужен.

Художники говорят, что давно не устраивали персональные выставки, каждому есть чем поделиться. Несмотря на то, что у преподавателя искусства мало времени на воплощение собственных задумок, а Аарне последнее время строит для себя мастерскую, что тоже хлопотно, оба постарались. Аарне собрал в экспозицию несколько десятков картин, созданных за последние пять лет. Самая последняя - морской пейзаж на берегу Онтика, сделанный в последнюю субботу июля буквально за пару часов. А над елисеевским дворцом работал полтора года, и не исключает, что дополнит эту огромную картину чем-то еще.