Как сочетаются утренний кофе и духовая музыка? Очень хорошо, доказало кафе в мызном парке Ийзаку, откуда в субботу началось ралли мызных кафе Алутагузеской волости.
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Мызные кафе потчевали культурной программой и домашними вкусами
Мызные кафе потчевали культурной программой и домашними вкусами
В кафе исчезнувшей мызы Ийзаку в Казевялья о музыке позаботился тартуский ансамбль "Äge Brass". А местный драмкружок превратился в кейтеринг, предлагая собственные блины, кексы, бутерброды с килькой и пирожное "Kräsupea".