Мызные кафе потчевали культурной программой и домашними вкусами

В кафе исчезнувшей мызы Ийзаку в Казевялья о музыке позаботился тартуский ансамбль "Äge Brass". А местный драмкружок превратился в кейтеринг, предлагая собственные блины, кексы, бутерброды с килькой и пирожное "Kräsupea".

- Идея в том и состоит, что организуют питание те, кто каждый день этим не занимается, - объяснила заведующая Ийзакуским народным домом Мерле Пикхофф, одновременно выпекая на заказ блинчики с начинкой из фарша и лисичек.