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Мызные кафе потчевали культурной программой и домашними вкусами

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Мызные кафе потчевали культурной программой и домашними вкусами
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Кафе исчезнувшей мызы Ийзаку открывало День мызных кафе. Если внутри живет страсть к танцам, можно уже с утра покружиться в танце.
Кафе исчезнувшей мызы Ийзаку открывало День мызных кафе. Если внутри живет страсть к танцам, можно уже с утра покружиться в танце. Фото: Erik Kalda / Põhjarannik

Как сочетаются утренний кофе и духовая музыка? Очень хорошо, доказало кафе в мызном парке Ийзаку, откуда в субботу началось ралли мызных кафе Алутагузеской волости.

В кафе исчезнувшей мызы Ийзаку в Казевялья о музыке позаботился тартуский ансамбль "Äge Brass". А местный драмкружок превратился в кейтеринг, предлагая собственные блины, кексы, бутерброды с килькой и пирожное "Kräsupea".

- Идея в том и состоит, что организуют питание те, кто каждый день этим не занимается, - объяснила заведующая Ийзакуским народным домом Мерле Пикхофф, одновременно выпекая на заказ блинчики с начинкой из фарша и лисичек.

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