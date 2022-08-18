Третий фестиваль интересов для молодежи "Noortefest", который организует Кохтла-Ярвеский молодежный центр на своей территории (ул. Малева, 49), состоится 10 сентября, а заявки от желающих поучаствовать ждут до 30 августа. Организаторы стараются представить весь спектр возможного досуга для детей и подростков.
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Фестиваль интересов "Noortefest" ждет участников
Фестиваль интересов "Noortefest" ждет участников
По словам директора Кохтла-Ярвеского молодежного центра Алисы Линтер, творческую молодежь собирают в начале учебного года кружки, клубы, студии, секции - в городе множество возможностей для проведения досуга молодежи, и главная цель "Noortefest" - привлечение подрастающего поколения к активному, спортивному и творческому образу жизни. Участие соседей тоже приветствуется.
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