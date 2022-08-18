Фестиваль интересов "Noortefest" ждет участников

"Noortefest 2019". Здорово, когда можно не только посмотреть выступление спортсменов, но и самим попробовать.

Третий фестиваль интересов для молодежи "Noortefest", который организует Кохтла-Ярвеский молодежный центр на своей территории (ул. Малева, 49), состоится 10 сентября, а заявки от желающих поучаствовать ждут до 30 августа. Организаторы стараются представить весь спектр возможного досуга для детей и подростков.