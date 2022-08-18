Правительство должно незамедлительно потребовать капитальной реформы биржи электроэнергии, в противном случае Эстония должна будет уйти с биржи, сказал председатель парламентской фракции центристов Яанус Карилайд после совещания фракции.
Центристы: необходимо уйти с биржи электроэнергии, если не будет проведена срочная ее реформа
"В сложившейся на сегодняшний день ситуации биржа является дееспособной - незащищенными оказались как частные потребители, так и предприятия. Нынешняя система позволяет спекулянтам зарабатывать огромные прибыли и не обязывает крупные предприятия быть участниками рынка. Также деятельность биржи должна быть намного более открытой", - сказал Карилайд.
По словам Карилайда, правительство поступает ошибочно, не учитывая в контексте реформы энергорынка интересы предприятий. "Рост расходов на производство оказывает влияние на цены на товары и услуги. Из-за вчерашнего скачка цены на бирже многие малые предприятия вынуждены были приостановить свою деятельность. Недавно из-за высоких тарифов на электричество находящийся в Нарва-Йыэсуу спа-отель Noorus сообщил о массовом сокращении сотрудников, а позже возможном закрытии. И это только начало. Если премьер-министр Кая Каллас не начнет действовать быстро и решительно, предприятиям угрожает волна банкротств, а тысячи людей останутся без работы", - сказал Карилайд.
Карилайд добавил, что теперь совершенно очевидно, что принятое в 2019 году правительством Юри Ратаса решение оставить в резерве блоки нарвских электростанций было стратегически верным. "Если бы блоки сланцевых электростанций окончательно закрыли, то цена на электроэнергию была бы еще выше", - отметил он.