После демонтажа нарвского танка и других советских монументов Эстония подверглась самым масштабным с 2007 года российским кибератакам, сообщил заместитель вице-канцлера по цифровому развитию Министерства экономики и коммуникаций Луукас Кристьян Ильвес.
Демонтаж нарвского танка привел к крупнейшим кибератакам со времен Бронзовой ночи
"Вчера [в среду] Эстония подверглась самым масштабным с 2007 года кибератакам. Попытки DDoS-атак были направлены как на государственные учреждения, так и на частный сектор", – написал в социальных сетях Ильвес.
В апреле и мае 2007 года Эстония подверглась крупнейшей кибератаке, организованной иностранным государством в мировой киберистории того времени. В результате организованной Россией атаки пострадали сайты государства, банков, прессы и политических партий.
Однако кибератаки прокремлевских хакеров после вывоза нарвского танка не увенчались успехом, потому что Эстония была к ним готова.
"Атаки не увенчались успехом. Дигитальная среда Эстонии в полном порядке. Никакие услуги не пострадали, за некоторыми (временными) исключениями, все веб-сайты также были доступны в течение дня. Атаки прошли почти незамеченными для жителей Эстонии", – добавил Ильвес и поблагодарил команду Департамента государственной инфосистемы (RIA), Zone Media и других.
Ильвес добавил, что как руководитель данный сферы он спал прекрасно, зная, что Эстония хорошо защищена.