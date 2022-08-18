Демонтаж нарвского танка привел к крупнейшим кибератакам со времен Бронзовой ночи

"Вчера [в среду] Эстония подверглась самым масштабным с 2007 года кибератакам. Попытки DDoS-атак были направлены как на государственные учреждения, так и на частный сектор", – написал в социальных сетях Ильвес.

В апреле и мае 2007 года Эстония подверглась крупнейшей кибератаке, организованной иностранным государством в мировой киберистории того времени. В результате организованной Россией атаки пострадали сайты государства, банков, прессы и политических партий.

Однако кибератаки прокремлевских хакеров после вывоза нарвского танка не увенчались успехом, потому что Эстония была к ним готова.

"Атаки не увенчались успехом. Дигитальная среда Эстонии в полном порядке. Никакие услуги не пострадали, за некоторыми (временными) исключениями, все веб-сайты также были доступны в течение дня. Атаки прошли почти незамеченными для жителей Эстонии", – добавил Ильвес и поблагодарил команду Департамента государственной инфосистемы (RIA), Zone Media и других.