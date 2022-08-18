Нарвская коалиция развалилась из-за танка

Со слов Дениса Ларченко, руководителя Нарвского отделения партии Eesti 200, выход из коалиции стал серьезным вопросом сразу после итога состоявшейся в понедельник сессии.

“На этой сессии мы должны были принять очень важное решение (по устранению танка), которого ждали многие жители города. Наш коалиционный партнер подвел нас и очень сильно. Некоторые депутаты просто не пришли на сессию и тем самым оставили нас в меньшинстве. Вопрос в итоге провалился. Подобное поведение я считаю политической трусостью и поэтому уже тем же вечером мы начали требовать смену руководителя горсобрания и фракции, так как они не смогли справиться с мобилизацией своих депутатов", сказал Ларченко.

По его словам егодняшнее заявление председателя фракции Narva Tulevik является очередным доказательством того, что они не готовы брать политическую ответственность и пытаются скинуть вину на кого угодно, но только не на себя. Это заявление стало для нас, как для коалиционного партнера, последней каплей.”