Катри Райк о развале коалиции: впереди трудные дни

"Eesti 200 - это не фракция. Это два человека из 31 депутата Нарвского горсобрания. И сейчас даже не ясно, уходят ли из коалиции оба этих депутата. Точно уходит Денис Ларченко, а Наталия Умарова (заместитель председателя Нарвского горсобрания, избиралась по списку Eesti 200, но не член партии - прим. ред.) еще думает. Поэтому это решение не такое уж трагическое. Разумеется, мы этому не рады. Разумеется, мы благодарны за сотрудничество. Мы многое совместно сделали", - заявила Катри Райк в интервью ERR.