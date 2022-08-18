Мэр Нарвы Катри Райк заявила, что избранная по списку Eesti 200 Наталия Умарова, которая является заместителем председателя Нарвского горсобрания, еще не приняла окончательного решения покинуть коалицию, но нынешнему руководству города будет непросто удержать власть, пишет "Делфи".
Катри Райк о развале коалиции: впереди трудные дни
"Eesti 200 - это не фракция. Это два человека из 31 депутата Нарвского горсобрания. И сейчас даже не ясно, уходят ли из коалиции оба этих депутата. Точно уходит Денис Ларченко, а Наталия Умарова (заместитель председателя Нарвского горсобрания, избиралась по списку Eesti 200, но не член партии - прим. ред.) еще думает. Поэтому это решение не такое уж трагическое. Разумеется, мы этому не рады. Разумеется, мы благодарны за сотрудничество. Мы многое совместно сделали", - заявила Катри Райк в интервью ERR.
В октябре прошлого года Eesti 200 и избирательный список Катри Райк, победивший на выборах в Нарве, подписали коалиционное соглашение. В четверг, 18 августа, партия Eesti 200 сообщила, что выходит из коалиции Нарвского горсобрания, потому что различия в культуре управления и ценностях с представителями "Списка Катри Райк" оказались непреодолимыми. Теперь у оставшейся пока у власти в Нарве фракции Narva Tulevik, созданной на основе "Списка Катри Райк" нет большинства голосов.
"Следующее заседание горсобрания 25 августа. К этому времени будет видно, кто с кем вместе, как кто голосует. Впереди трудные дни", - отметила Райк.