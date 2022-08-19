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Июльская инфляция в Эстонии опять самая высокая в ЕС

Erik Kalda
, ajakirjanik
Июльская инфляция в Эстонии опять самая высокая в ЕС
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Euro rahatähed.
Euro rahatähed. Фото: Elmo Riig

В июле 2022 года инфляция в Эстонии составила 23,2%, свидетельствуют уточненные данные Евростата.

Согласно первоначальной оценке статистического управления Европейского союза, в июле потребительские цены выросли в Эстонии на 22,7%, но накануне она была пересмотрена в сторону повышения.

Эстония уже не первый месяц остается лидером стран-еврозоны по уровню инфляции. В июле в первую тройку также вошли Латвия (21,3%) и Литва (20,9%).

Годовой уровень инфляции в еврозоне составил 8,9% в июле 2022 года по сравнению с 8,6% в июне. Годом ранее этот показатель составлял

2.2%.

Самые низкие годовые показатели были зарегистрированы во Франции, на Мальте (в обеих странах по 6,8%) и в Финляндии (8,0%).

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