В июле 2022 года инфляция в Эстонии составила 23,2%, свидетельствуют уточненные данные Евростата.
Июльская инфляция в Эстонии опять самая высокая в ЕС
Июльская инфляция в Эстонии опять самая высокая в ЕС
Согласно первоначальной оценке статистического управления Европейского союза, в июле потребительские цены выросли в Эстонии на 22,7%, но накануне она была пересмотрена в сторону повышения.
Эстония уже не первый месяц остается лидером стран-еврозоны по уровню инфляции. В июле в первую тройку также вошли Латвия (21,3%) и Литва (20,9%).
Годовой уровень инфляции в еврозоне составил 8,9% в июле 2022 года по сравнению с 8,6% в июне. Годом ранее этот показатель составлял
2.2%.
Самые низкие годовые показатели были зарегистрированы во Франции, на Мальте (в обеих странах по 6,8%) и в Финляндии (8,0%).