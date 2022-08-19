Июльская инфляция в Эстонии опять самая высокая в ЕС

Согласно первоначальной оценке статистического управления Европейского союза, в июле потребительские цены выросли в Эстонии на 22,7%, но накануне она была пересмотрена в сторону повышения.

Эстония уже не первый месяц остается лидером стран-еврозоны по уровню инфляции. В июле в первую тройку также вошли Латвия (21,3%) и Литва (20,9%).

Годовой уровень инфляции в еврозоне составил 8,9% в июле 2022 года по сравнению с 8,6% в июне. Годом ранее этот показатель составлял

2.2%.