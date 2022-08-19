Число ходатайств о подключении солнечных парков в июле снова было рекордным

Максимальная мощность, переданная в сеть солнечными электростанциями, в июле составила 339,4 МВт (349 МВт в прошлом месяце, и 261 МВт в июле прошлого года).

«На фоне высоких цен на электроэнергию вполне понятно, что интерес эстонцев к производству солнечной электроэнергии огромен. Производство солнечной электроэнергии для собственных нужд возможно в любой точке Эстонии. Чтобы иметь возможность продавать в сеть все больше возобновляемой электроэнергии, нам необходимо увеличить пропускную способность электросети», – сказал член правления Elektrilevi Михкель Хярм.