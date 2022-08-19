Подключенные к Elektrilevi производители электроэнергии передали в июле в сеть почти 87 ГВт·ч. Объем переданной в сеть электроэнергии увеличился почти на 14,7 ГВт·ч (20%) по сравнению с июлем прошлого года, но снизился почти на 2 ГВт·ч по сравнению с июнем.
Число ходатайств о подключении солнечных парков в июле снова было рекордным
Максимальная мощность, переданная в сеть солнечными электростанциями, в июле составила 339,4 МВт (349 МВт в прошлом месяце, и 261 МВт в июле прошлого года).
«На фоне высоких цен на электроэнергию вполне понятно, что интерес эстонцев к производству солнечной электроэнергии огромен. Производство солнечной электроэнергии для собственных нужд возможно в любой точке Эстонии. Чтобы иметь возможность продавать в сеть все больше возобновляемой электроэнергии, нам необходимо увеличить пропускную способность электросети», – сказал член правления Elektrilevi Михкель Хярм.
«В устранение самых крупных болевых точек нужно инвестировать дополнительно 55 млн евро. Но если мы хотим гарантировать подключение микропроизводителей по разумной цене по всей Эстонии, то в течение пяти лет мы должны инвестировать в электросеть 300 млн евро. Выделенные Elektrilevi из дополнительного бюджета 8 млн евро, несомненно, являются шагом в правильном направлении, который поможет подключить к сети почти 4500 производителей солнечной энергии», – добавил Хярм.