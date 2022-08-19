Советский монумент в Хийумаа перенесут в местный военный музей

Старейшина Хийумаа Херго Тасуя сказал Delfi, что после обсуждений на местном уровне было решено, что разумнее убрать памятник из публичного пространства и далее экспонировать его в музее.

„Для этого у нас на Хийумаа есть очень хорошее место в лице военного музея, где уже сейчас выставлено наследие времен Второй мировой войны. С точки зрения эпохи он тоже хорошо туда подходит“, - прокомментировал старейшина.

По его словам, к монументу никто не приносил цветы и русскоязычное население сюда не приходило.