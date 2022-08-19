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Советский монумент в Хийумаа перенесут в местный военный музей

Erik Kalda
, ajakirjanik
Советский монумент в Хийумаа перенесут в местный военный музей
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Советский монумент в Хийумаа.
Советский монумент в Хийумаа. Фото: Vikipedia

Расположенный в Кярдла (Хийумаа) красноармейский монумент „Каменный Юри“ будет перенесен в военный музей в качестве экспоната.

Старейшина Хийумаа Херго Тасуя сказал Delfi, что после обсуждений на местном уровне было решено, что разумнее убрать памятник из публичного пространства и далее экспонировать его в музее.

„Для этого у нас на Хийумаа есть очень хорошее место в лице военного музея, где уже сейчас выставлено наследие времен Второй мировой войны. С точки зрения эпохи он тоже хорошо туда подходит“, - прокомментировал старейшина.

По его словам, к монументу никто не приносил цветы и русскоязычное население сюда не приходило.

Гранитный памятник установлен в 1966 году на выезде из Кярдла в честь годовщину 25-летия боев на Хийумаа в 1941 году. Весит монумент 36 тонн, а сама голова солдата — 10 тонн.

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