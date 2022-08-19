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В субботу электричество на бирже будет стоить менее 150 евро за мегаватт-час

Erik Kalda
, ajakirjanik
В субботу электричество на бирже будет стоить менее 150 евро за мегаватт-час
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Фото: Матти Кямяря

Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в субботу, 20 августа, составит 146,07 евро за мегаватт-час.

По сравнению с пятницей, когда среднесуточная биржевая цена на электроэнергию составила 489,65 евро, тариф снизится на 70%, свидетельствуют данные Nord Pool.

В субботу среднесуточная цена будет самой низкой в этом месяце, пишет ERR.

Максимальный тариф зафиксирован с 22:00 до 23:00, когда цена составит около 535,33 евро за мегаватт-час.

Минимальный тариф будет с 15 до 16 часов, когда цена составит 15,88 евро за мегаватт-час.

В Финляндии в субботу биржевой тариф на электроэнергию составит около 55 евро, в Латвии и Литве - 393,70 евро за мегаватт-час.

В среду среднесуточная стоимость электроэнергии на бирже в эстонской ценовой зоне выросла до рекордных в истории 682,05 евро за мегаватт-час.

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