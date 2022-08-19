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В Йыхви определятся чемпионы Эстонии по лесорубному спорту

Erik Kalda
, ajakirjanik
В Йыхви определятся чемпионы Эстонии по лесорубному спорту
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Luua metsanduskooli õpilased on aktiivsed raiesportlased. Pildil kooli karikavõistlus 2016. aastal.
Luua metsanduskooli õpilased on aktiivsed raiesportlased. Pildil kooli karikavõistlus 2016. aastal. Фото: Luua metsanduskool

На важнейшем для эстонского частного лесоводства мероприятии - проводимом нынче в Йыхви семейном дне леса - наградят лучших лесохозяйственников года, а также определят чемпионов Эстонии по лесорубному спорту.

Лучших лесохозяйственников определяют уже в 29-й раз, и на это звание претендуют 12 частных лесовладельцев по всей Эстонии. Рейтинг составлен на основании оценок конкурсной комиссии, посетившей лесовладельцев летом.

- Лесовладельцы очень разные, и приятно было видеть, что эстонцы - люди трудолюбивые, в уходе за лесами прилагают много усилий, - прокомментировал руководитель Раквереского лесного товарищества Меэлис Маткамяэ, один из членов комиссии конкурса на определение лучшего лесохозяйственника. По его словам, конкуренция на вершине рейтинга оказалась очень напряженной и за места в первой тройке развернулась настоящая борьба.

Лучшего лесохозяйственника объявят 27 августа на проводимом на музыкальной площадке в Йыхви бесплатном народном мероприятии - семейном дне леса. Церемонии награждения будет предшествовать рассчитанная на весь день познавательно-развлекательная программа, в рамках которой занятий хватит как детям, так и взрослым.

По традиции в рамках семейного дня леса состоится также зрелищный чемпионат по лесорубному спорту.

- Будет долгий и напряженный соревновательный день, ведь соберутся сильнейшие представители эстонского лесорубного спорта, конкуренцию которым составят также зарубежные участники, - сказал проектный руководитель серии соревнований среди лесорубов Март Кельк. ("СП")

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