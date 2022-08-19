В Нарве избили двух женщин

18 августа в полицию поступило сообщение о том, что 37-летний мужчина нанес телесные повреждения 30-летней женщине в квартире на улице Энергия в Нарве. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

В тот же день в полицию поступило сообщение о том, что 47-летний мужчина избил 42-летнюю женщину в квартире на Таллиннском шоссе в Нарве. Подробные обстоятельства происшествия будут разъяснены полицией в рамках возбужденного уголовного дела.