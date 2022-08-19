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В Нарве избили двух женщин

Erik Kalda
, ajakirjanik
В Нарве избили двух женщин
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Illustreeriv foto politseiautost.
Illustreeriv foto politseiautost. Фото: Taavi Sepp

В четверг в Нарве ударили двух женщин, полиция завела уголовные дела.

18 августа в полицию поступило сообщение о том, что 37-летний мужчина нанес телесные повреждения 30-летней женщине в квартире на улице Энергия в Нарве. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

В тот же день в полицию поступило сообщение о том, что 47-летний мужчина избил 42-летнюю женщину в квартире на Таллиннском шоссе в Нарве. Подробные обстоятельства происшествия будут разъяснены полицией в рамках возбужденного уголовного дела.

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