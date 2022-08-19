Министр государственного управления: нам нужно больше присутствовать в Ида-Вирумаа

«Авторитет государства в Ида-Вирумаа должен обеспечиваться хорошей работой государственного сектора, который должен быть виден всем здешним людям. Недостаточно просто объяснить, почему Эстония — хорошая страна. Для этого необходимо обеспечить, чтобы здесь оставались специалисты, владеющие эстонским языком на высоком уровне, особенно молодежь, и чтобы люди из других мест также были готовы начать работать в Ида-Вирумаа», — сказала Рийна Солман.

«Хотя государство не должно чрезмерно вмешиваться в бизнес, сегодня мы ясно видим, что соединение Ида-Вирумаа с остальной Эстонией — это не просто экономический или региональный политический вопрос. Это в первую очередь вопрос безопасности", - подчеркнула министр.

По ее словам, нормальная жилплощадь особенно важна для поиска молодых работников. «Мы не можем упрекать частного предпринимателя, что при таких же высоких затратах на строительство он инвестирует в жилищное строительство в окрестностях Таллинна или Тарту, где может продать готовую современную квартиру по более высокой цене», — заявила она. Поэтому, по мнению министра, идея дома государственных служащих, предложенная Йыхвиским самоуправлением, достойна внимания.

«Под государственными чиновниками мы подразумеваем различных работников государственного сектора, в том числе врачей и учителей», — сказала Солман.