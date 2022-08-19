Марек Кулламяги стал новым председателем волостного собрания Алутагузе

«Волость Алутагузе, которое было образовано пять лет назад в ходе административной реформы, преодолело трудности роста, и в волостном собрании я чувствую консенсус в отношении того, чтобы дкйствовать в интересаз развития региона», — говорит Марек Кулламяги.

По его словам, Алутагузе — это край с самыми большими лесами в Эстонии, и надо прилагать совместные усилия, чтобы сохранить его. «В последние годы были сделаны значительные инвестиции на северном побережъе Чудского озера, который имеет популярность среди туристов. Я считаю, что у волости Алутагузе большой потенциал, который следует использовать еще лучше», — сказал он.

По словам Кулламяги, волостное собрание должно в срочном порядке решить три основных вопроса: реорганизация школьной сети, компенсация высоких цен на энергию и целевое использование средств Фонда справедливого перехода Европейского Союза.

«Дети Алутагазе должны иметь возможность получить образование рядом с домом, отвечающее современным требованиям», — сказал Кулламяги.

«Чрезвычайно высокая инфляция и постоянно растущие расходы домохозяйств влияют на средства к существованию всех эстонских семей. Правительство республики планирует субсидии только для частных потребителей, мы должны заботится, чтобы предприятия также могли справиться с текущей ситуацией». Он добавил, что на карту поставлены рабочие места и будущее волости Алутагузе.

«Кроме того, мы должны как можно лучше подготовиться к использованию грантов Фонда справедливого перехода и найти подходящие проекты, которые помогают продвигать местную жизнь».