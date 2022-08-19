Керсти Кальюлайд: перенос нарвского танка был правильным решением

"Перенос нарвского танка был правильным решением. Однако мы должны понимать, что в результате этого в Нарве действительно присутствует некоторая доля страха, довольно много грусти. Это искренние чувства, - сказала Керсти Кальюлайд после встречи с местными жителями. - К счастью, сегодня я убедилась, что жители Нарвы смело показывают свои эмоции и говорят о них, даже обсуждают их. Тот факт, что люди готовы поделиться своими опасениями, уже показывает, что мы можем преодолеть эту озабоченность, но для этого нужно работать. Сотрудничать"

"Так давайте поговорим друг с другом. Это не так сложно. Местные жители готовы рассказать о своих ранах. Так что давайте также будем готовы объяснить, почему некоторые символы так болезненны для нас, особенно сейчас. Танк, очередной советский памятник или что-то еще. Да, в книгах по истории обо всем этом говорится, но наши рассказы - это больше, чем факты. Напряженность не спадет, если мы попытаемся снова забыть об этой напряженности", - добавила Кальюлайд.