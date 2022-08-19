Комиссия по воинским захоронениям приняла решение о переносе 22 могил

В Эстонии насчитывается около 130 воинских захоронений, их пригодность для текущего местоположения оценивает действующая при Министерстве обороны Комиссия по воинским захоронениям. Переносом воинских захоронений занимается Военный музей.

"Могилы в неподходящих местах - это, в первую очередь, такие могилы, которые находятся в парках, зеленых зонах, городских скверах, густонаселенных районах. Те места, где люди перемещаются, и где нецелесообразно захоронение человеческих останков вне кладбищ", - пояснил ERR директор Эстонского военного музея Хеллар Лилль.

Военный музей уже раскопал пять могил. Например, в Отепя не обнаружено останков. В Ныо останки были выкопаны и в сентябре будут перезахоронены на местном кладбище.

В настоящее время раскопок ожидают 17 военных захоронений, но Лилль добавил, что этот список будет пополнен. Самая большая могила находится в Тарту в парке Раади.

Предполагается, что в братской могиле в парке Раади может быть около 250 захороненных. Они будут перезахоронены осенью, вместе с ними перенесут и установленный им памятник, добавил Лилль.

По словам Лилля, перезахоронения могут занять годы, однако до конца года планируется заменить надгробия с оккупационной символикой на нейтральные. Для этого комиссия до конца августа создаст эскиз нейтрального надгробия.

Советник государственной канцелярии по стратегическим коммуникациям Прийт Тальв сообщил, что на данный момент комиссия нанесла на карту 200 памятников с символикой оккупационной власти, большинство из них связаны с могилами.