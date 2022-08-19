Помимо дела о проступке, в отношении Александра Ханнинена было возбуждено уголовное дело. Александр „прославился“ призывами к вандализму и вторжению Российской армии в Эстонию под ником @aleksjatlo в Tiktok.
У призывавшего к оккупации Эстонии мужчины криминальное прошлое: изнасиловал ребенка и избил дочь
По данным Eesti Päevaleh, Александр Ханнинен стал известен своим видеотворчеством, в котором он призвал Россию атаковать как Эстонию, так и Украину. Поводом для призывов стал демонтаж Нарвского танка Т-34 во вторник.
Полиция установила личность Ханнинена и арестовала его позавчера вечером. На основании видео было возбуждено дело о проступке по подозрению в возбуждении ненависти, поддержке и оправдании международного преступления. Согласно закону за такой проступок предусмотрен штраф в размере до трехсот штрафных единиц (до 1200 евро) или арест.
Теперь стало известно, что в отношении мужчины также возбуждено уголовное дело по подозрению в клевете на официальный символ иностранного государства или международной организации. А именно, по словам Eesti Päevaleht, в архивах мужчины была найдено видео, где он оскорбляет украинский флаг. Уголовный кодекс предусматривает материальное наказание или лишение свободы на срок до одного года за подобное преступление. На момент публикации статьи прокуратура еще не пояснила, о чем именно идет речь и какое наказание грозит тиктокеру. По имеющейся информации, уже сегодня мужчина выйдет на свободу.
Александр Ханнинен, который также известен под ником @aleksjatlo в Tiktok, имеет довольно „бурное“ прошлое. В 2001 году Александр, в то время под фамилией Пиминов, вместе со своим другом из Литвы изнасиловал 17-летнюю девушку в автомобиле Volkswagen Passat на проселочной дороге в Йыэляхтме и был осужден на три с половиной года.
В 2003 году он просил президента о помиловании, но тогдашний глава государства Арнольд Рюйтель его прошение отклонил.
Также в июле прошлого года его признали виновным в физическом насилии над собственной дочерью. Вдобавок к этому он также угрожал своему ребёнку смертью.
Согласно материалам дела, в 2018 году он избил дочь пряжкой от ремня, в результате чего на ее плечах, бедрах, ногах и груди образовались синяки и ссадины. После этого он угрожал убить свою дочь, если она обратится в полицию. „Поскольку Александр ранее применял физическое насилие по отношению к потерпевшей, она чувствовала реальную угрозу своей жизни и здоровью, воспринимала угрозы своей жизни и здоровью как реальные и имела основания опасаться, что угрозы будет осуществлены“, — говорится в сообщении суда.
Признав свою вину, Александр получил 15 месяцев условного срока. Испытательный срок по делу составил полтора года. В течении этого времени условный срок Алексанра мог превратиться в реальный, если бы он совершил новое умышленное преступление. Кроме того, ему было запрещено приближаться к своей дочери ближе чем на 50 метров в общественном месте в течение трех лет.