У призывавшего к оккупации Эстонии мужчины криминальное прошлое: изнасиловал ребенка и избил дочь

По данным Eesti Päevaleh, Александр Ханнинен стал известен своим видеотворчеством, в котором он призвал Россию атаковать как Эстонию, так и Украину. Поводом для призывов стал демонтаж Нарвского танка Т-34 во вторник.

Полиция установила личность Ханнинена и арестовала его позавчера вечером. На основании видео было возбуждено дело о проступке по подозрению в возбуждении ненависти, поддержке и оправдании международного преступления. Согласно закону за такой проступок предусмотрен штраф в размере до трехсот штрафных единиц (до 1200 евро) или арест.

Теперь стало известно, что в отношении мужчины также возбуждено уголовное дело по подозрению в клевете на официальный символ иностранного государства или международной организации. А именно, по словам Eesti Päevaleht, в архивах мужчины была найдено видео, где он оскорбляет украинский флаг. Уголовный кодекс предусматривает материальное наказание или лишение свободы на срок до одного года за подобное преступление. На момент публикации статьи прокуратура еще не пояснила, о чем именно идет речь и какое наказание грозит тиктокеру. По имеющейся информации, уже сегодня мужчина выйдет на свободу.