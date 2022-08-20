Эстония отмечает День восстановления независимости, большое народное празднование проходит в Нарве

По случаю Дня восстановления независимости Эстонии повсеместно вывешены государственные флаги.

В Нарве праздничные семейные мероприятия подготовил Нарвский дом эстонского языка. Детям покажут мультфильм "Сипсик" (сеансы в 15.30 и 16.45), также будут организованы всевозможные мастерские и прочие познавательные развлечения. Мероприятия в Нарвском доме эстонского языка проходят до 18.00.

С вечера празднование в Нарве переместится во двор рядом с домом эстонского языка и театральным центром "Vaba Lava". Там в 19.00 начнется концерт с участием групп "Bonzo", "Avenue", "Идеальные люди". Посещение бесплатное.

В Таллинне в этот праздничный день традиционно открыта для посещений башня Длинный Герман в замке Тоомпеа. На башню можно подняться до 17.00, вход со стороны Губернаторского сада. Для более слаженной организации посетители получат на месте бесплатные входные билеты, на которых будет указано точное время посещения башни. Число билетов ограничено.