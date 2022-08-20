Президент Кальюлайд: "Без танка, без изменений"

Чту ли я таким образом память своего деда или проявляю неуважение, защищая совсем другую Эстонию, чем та, которую, как я знаю, он поддерживал? Ни то, ни другое. История моего деда – часть истории моей семьи, она во многом определила судьбу моей семьи как в оккупации, так и на чужбине. И это все. Это история, она остается, и она не изменится, если я буду что-то в ней оправдывать или осуждать.

Мне кажется, это именно то, что мы можем предложить друг другу — принять, что у нас разные истории. И заверить друг друга, что эти истории явно в прошлом. На них мы выросли, но они не должны влиять на наше будущее.

Конечно, всегда найдутся те, для кого эта история о прошлом является также мечтой о будущем. Российская империя, будь то в форме Советского Союза или в каком-то более раннем виде, безусловно, является для многих людей источником гордости и мечтой о будущем. С этими людьми у нас здесь, в Эстонской Республике, общего пути нет, потому что большинство из нас выбирает свободу, права человека, демократию. Но, к счастью, мы не должны их их убеждать, мы можем просто отпустить их. Ведь Россия никуда не делась и существует.