Рекордно увеличилось число желающих подключить к сети солнечные энергопарки

Подключенные к "Elektrilevi" производители электроэнергии передали в июле в сеть почти 87 гигаватт-часов. Объем переданной в сеть электроэнергии увеличился почти на 20 процентов по сравнению с июлем прошлого года, однако немного снизился по сравнению с июнем.

- На фоне высоких цен на электроэнергию вполне понятно, что интерес эстонцев к производству солнечной электроэнергии огромен, - комментирует член правления "Elektrilevi" Михкель Хярм. - Производство солнечной электроэнергии для собственных нужд возможно в любой точке Эстонии. Чтобы иметь возможность продавать в сеть все больше возобновляемой электроэнергии, нам необходимо увеличить пропускную способность электросети.

По словам Хярма, в устранение самых крупных болевых точек в имеющейся электросети нужно инвестировать дополнительно 55 миллионов евро. "Но если мы хотим гарантировать подключение микропроизводителей по разумной цене по всей Эстонии, то в течение пяти лет мы должны инвестировать в электросеть 300 миллионов евро", - уточнил Хярм.

- Выделенные "Elektrilevi" из дополнительного бюджета 8 миллионов евро, несомненно, являются шагом в правильном направлении, который поможет подключить к сети почти 4500 производителей солнечной энергии, - добавил член правления "Elektrilevi".