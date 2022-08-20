Жара - угроза безопасности

Рекомендации на период жары дает Спасательный департамент.

- Чтобы из-за жары не стало плохо, нужно носить светлую одежду и головной убор. В середине дня, когда температура воздуха выше всего и солнце светит интенсивно, лучше находиться в тени. Окна лучше держать закрытыми, так как воздух на улице теплее, чем в доме. Чтобы избежать перегрева, стоит пить больше воды, так как в жару тело теряет больше жидкости, - посоветовал руководитель отдела превенции Спасательного департамента Виктор Саареметс.

Он напомнил, что не стоит забывать и о безопасности своих близких: "Обязательно нужно следить, чтобы из-за жары близкому пожилому человеку не было плохо".

Касается это также и домашних животных. "Если вы едете на машине, то помните, что стоящая на солнце машина нагревается за считанные минуты. Поэтому в машине с закрытыми окнами нельзя оставлять ни детей, ни животных", - добавил Саареметс.

Как напоминает Спасательный департамент, поскольку в течение последних недель погода была и остается жаркой, а дождей было мало, природная среда стала пожароопасной. В таких условиях нужно очень мало для того, чтобы разгорелся большой пожар. При малейших сомнениях лучше оставить разжигание костра на потом, когда уровень пожарной опасности станет ниже. Информацию о пожароопасных местах по всей Эстонии можно найти ЗДЕСЬ.