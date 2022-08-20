В аномально жаркую погоду, установившуюся в Эстонии в этом августе, спасатели просят каждого особо задуматься о безопасности как своей собственной, так и близких - чтобы лето прошло без происшествий.
Жара - угроза безопасности
Рекомендации на период жары дает Спасательный департамент.
- Чтобы из-за жары не стало плохо, нужно носить светлую одежду и головной убор. В середине дня, когда температура воздуха выше всего и солнце светит интенсивно, лучше находиться в тени. Окна лучше держать закрытыми, так как воздух на улице теплее, чем в доме. Чтобы избежать перегрева, стоит пить больше воды, так как в жару тело теряет больше жидкости, - посоветовал руководитель отдела превенции Спасательного департамента Виктор Саареметс.
Он напомнил, что не стоит забывать и о безопасности своих близких: "Обязательно нужно следить, чтобы из-за жары близкому пожилому человеку не было плохо".
Касается это также и домашних животных. "Если вы едете на машине, то помните, что стоящая на солнце машина нагревается за считанные минуты. Поэтому в машине с закрытыми окнами нельзя оставлять ни детей, ни животных", - добавил Саареметс.
Как напоминает Спасательный департамент, поскольку в течение последних недель погода была и остается жаркой, а дождей было мало, природная среда стала пожароопасной. В таких условиях нужно очень мало для того, чтобы разгорелся большой пожар. При малейших сомнениях лучше оставить разжигание костра на потом, когда уровень пожарной опасности станет ниже. Информацию о пожароопасных местах по всей Эстонии можно найти ЗДЕСЬ.
О безопасности стоит подумать и находясь в воде, купаться лучше, как всегда, в знакомом месте.
- Обязательно идите купаться с другом или близким, чтобы при необходимости друг другу помочь. Надежнее всего купаться около берега так, чтобы ноги доставали до дна. Особенно внимательно на пляже нужно следить за детьми, так как их чувство страха ниже, чем у взрослых. Поэтому детям нужно вовремя объяснить опасности, связанные с водой, - сказал руководитель отдела превенции Виктор Саареметс.
Также нельзя забывать о правиле: водоем и алкоголь - вещи несовместимые, для купальщика может стать роковым даже небольшое количество выпитого легкого алкоголя.
Как сообщили в Спасательном департаменте, по выходным спасатели проверяют самые популярные места для купания по всей Эстонии, чтобы следить за безопасностью и напоминать отдыхающим об опасностях, связанных с водой и жаркой погодой.