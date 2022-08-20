На уходящей неделе на лечении в Нарвской городской больнице находились шесть пациентов с коронавирусной инфекцией, о чем рассказал новостной портал rus.err.ee.
Коронавирус пока не ударил снова сильно по Нарве
Коронавирус пока не ударил снова сильно по Нарве
По словам главврача Нарвской больницы Олева Силланда, большинство из пациентов с коронавирусом не в тяжелом состоянии. "Сейчас уже не та ситуация, которая наблюдалась год назад. Тогда в день мы лечили 60 пациентов с коронавирусом, бывало, что и больше", - отметил Силланд.
"Но мой призыв: обязательно прививайтесь! Скорее всего, осенью будет новая волна заражения", - заключил главный врач больницы, которого процитировал rus.err.ee.