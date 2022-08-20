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Коронавирус пока не ударил снова сильно по Нарве

Северное побережье
Коронавирус пока не ударил снова сильно по Нарве
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Нарвская больница и ее отделение экстренной медицины.
Нарвская больница и ее отделение экстренной медицины. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

На уходящей неделе на лечении в Нарвской городской больнице находились шесть пациентов с коронавирусной инфекцией, о чем рассказал новостной портал rus.err.ee.

По словам главврача Нарвской больницы Олева Силланда, большинство из пациентов с коронавирусом не в тяжелом состоянии. "Сейчас уже не та ситуация, которая наблюдалась год назад. Тогда в день мы лечили 60 пациентов с коронавирусом, бывало, что и больше", - отметил Силланд.

"Но мой призыв: обязательно прививайтесь! Скорее всего, осенью будет новая волна заражения", - заключил главный врач больницы, которого процитировал rus.err.ee.

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