Коронавирус пока не ударил снова сильно по Нарве

По словам главврача Нарвской больницы Олева Силланда, большинство из пациентов с коронавирусом не в тяжелом состоянии. "Сейчас уже не та ситуация, которая наблюдалась год назад. Тогда в день мы лечили 60 пациентов с коронавирусом, бывало, что и больше", - отметил Силланд.