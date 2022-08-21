Президент Алар Карис: мы всегда находили путь, чтобы воплотить в жизнь наши надежды

Нас 1,3 миллиона. В нас есть сила и мощь. Но только если мы будем идти вперед, замечая друг друга, а не расталкивая других локтями.

Недавно я смотрел оперу по мотивам пьесы Эйно Лейно «Лалли». Это произведение на базе финской легенды рассказывает о том, как в 12-м веке один человек хотел жить в спокойствии, чтобы ему никто не мешал и он бы никого не трогал. Но где пролегает грань между единством общества и свободой отдельно взятого человека? Где граница между провозглашением своей истины и вниманием к истине другой? Как суметь жить в обществе, которое считается с другими?

Единственный способ ответить на эти вопросы – взвешивать каждое решение по Тоомасу Паулю: «Как пройти по жизни, не доставляя никому боли?»

Этот вопрос как проклятая проблема, которую мы постоянно пытаемся решить, даже не находя окончательного ответа, но при этом становимся лучше.

Многие из вас видели фото, на котором патрульный полицейский Виктор Экси в ожидании скорой помощи жарил пожилой женщине яичницу и делал гренки, потому что она с вечера прошлого дня ничего не ела.

Вот в такой эмпатии мы нуждаемся. В политике при организации дел государства. В школе и на рабочем месте. Во взаимном общении. В семье. Повсюду.

Это сделает Эстонию сильнее.

На прошлой неделе журналист спросил у моей супруги, какой она видит Эстонию сегодня. Такой заковыристый вопрос, который кажется легким, но ответить на него непросто. Сирье сказала, что Эстония, которую она видит, всё больше приобретает лицо наших детей и внуков, что они лучше своих родителей, бабушек и дедушек, что они быстрее, сообразительнее, смелее, умнее. Я уверен, что не только Сирье видит это.

Что же остается нам? Мудрость и смелость дать молодым возможность.