Мобильная связь 3G в Эстонии скоро прекратит существование

Причиной закрытия сети 3G "Telia" является растущая потребность в более быстрой мобильной передаче данных, которую 3G не может обеспечить наряду с другими сетями.

Помимо "Telia", сеть 3G планируют закрыть "Tele2" и "Elisa". "Скорее всего, это произойдет к концу 2025 года", - сказал ERR технический директор "Tele2" Танель Сарри.

По словам руководителя отдела мобильных сетей "Elisa" Кристо Корка, закрытие их сети 3G является одним из основных стратегических действий в ближайшем будущем, но четкого графика пока нет.