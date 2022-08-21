Компания "Telia" объявила о подготовке к закрытию сети 3G в следующем году, следом "Tele2" и "Elisa Eesti" взяли тот же курс, о чем расказал новостной портал rus.err.ee.
Мобильная связь 3G в Эстонии скоро прекратит существование
Мобильная связь 3G в Эстонии скоро прекратит существование
Причиной закрытия сети 3G "Telia" является растущая потребность в более быстрой мобильной передаче данных, которую 3G не может обеспечить наряду с другими сетями.
Помимо "Telia", сеть 3G планируют закрыть "Tele2" и "Elisa". "Скорее всего, это произойдет к концу 2025 года", - сказал ERR технический директор "Tele2" Танель Сарри.
По словам руководителя отдела мобильных сетей "Elisa" Кристо Корка, закрытие их сети 3G является одним из основных стратегических действий в ближайшем будущем, но четкого графика пока нет.
- Сеть 3G уже закрыта во многих регионах мира, и то, что это делается и в Эстонии, является естественным ходом вещей, - добавил технический директор "Tele2" Танель Сарри.
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