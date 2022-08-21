Заключенных нашли и вернули в тюрьму

В субботу, 20 августа, сотрудники тюремной службы в сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны нашли Райна Ряэка и Теро Таннебаума, которые вовремя не вернулись в тюрьму открытого типа. Заключенных немедленно доставили обратно в тюрьму, как сообщил новостной портал rus.err.ee.