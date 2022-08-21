В субботу, 20 августа, сотрудники тюремной службы в сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны нашли Райна Ряэка и Теро Таннебаума, которые вовремя не вернулись в тюрьму открытого типа. Заключенных немедленно доставили обратно в тюрьму, как сообщил новостной портал rus.err.ee.
Заключенных нашли и вернули в тюрьму
Заключенных нашли и вернули в тюрьму
Министерство юстиции ранее сообщало, что 19 августа в тюрьму открытого типа с работы из Кохтла-Ярве не вернулись 42-летний Райн Ряэк и 40-летний Теро Таннебаум. Их объявили в розыск.
"Северное побережье" писало об этом подробнее в статье.
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