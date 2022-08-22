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Спортклубы испытывают трудности из-за высоких цен на электричество

Rus.err.ee
Спортклубы испытывают трудности из-за высоких цен на электричество
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Тренажерный зал. Иллюстративный снимок.
Тренажерный зал. Иллюстративный снимок. Фото: Mailiis Ollino / Pärnu Postimees

Спортивные клубы не видят возможности ограничить потребление электроэнергии, о чем рассказывает новостной портал ERR. Руководители клубов считают необходимой государственную помощь.

Председатель правления сети спортивных клубов "My Fitness" Эркки Торн сказал ERR, что в отличие от некоторых других учреждений, им очень сложно отключить вентиляцию, кондиционер, освещение и сауны. "Это очень важные составляющие нашей деятельности, ведь мы всегда хотим обслуживать членов наших клубов наилучшим образом. Если мы отключим электричество, мы фактически должны будем закрыть наши клубы. Мы приложили огромные усилия, чтобы сократить потребление и в то же время не ставить под угрозу уровень обслуживания", - сказал Торн.

При этом он обеспокоен ситуацией, вызванной бездействием правительства. "Правительство не поддержало наш сектор в период Covid-19, когда мы были закрыты более 200 дней, что было несправедливо. Конечно, спортивные клубы ожидают помощи и поддержки от государства, но, похоже, что сектор оздоровительного спорта не является государственным приоритетом. К сожалению, не обсуждали никаких пакетов помощи для компаний", - отметил Торн.

По его мнению, правительство даже не понимает, насколько масштабным стал энергетический кризис, когда помимо затрат на электроэнергию значительно выросли расходы на отопление.

Подробнее - в публикации на новостном портале Rus.err.ee.

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