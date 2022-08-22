Спортклубы испытывают трудности из-за высоких цен на электричество

Председатель правления сети спортивных клубов "My Fitness" Эркки Торн сказал ERR, что в отличие от некоторых других учреждений, им очень сложно отключить вентиляцию, кондиционер, освещение и сауны. "Это очень важные составляющие нашей деятельности, ведь мы всегда хотим обслуживать членов наших клубов наилучшим образом. Если мы отключим электричество, мы фактически должны будем закрыть наши клубы. Мы приложили огромные усилия, чтобы сократить потребление и в то же время не ставить под угрозу уровень обслуживания", - сказал Торн.