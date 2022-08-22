Быстрый рост индекса цен производителей промышленной продукции замедлился, на что обратил внимание Департамент статистики.
СТАТИСТИКА ⟩ Замедлился рост индекса цен производителей промышленной продукции
Индекс цен производителей промышленной продукции характеризуется изменением цен на производимую в Эстонии промышленную продукцию как для внутреннего рынка, так и на экспорт. В июле этот индекс повысился по сравнению с июнем на 0,4% и по сравнению с июлем прошлого года - на 28,8%.
По словам аналитика Департамента статистики Гермо Валгенберга, по сравнению с июлем прошлого года на индекс повлияло повышение цен в производстве электро- и теплоэнергии, в деревообработке, а также в производстве изделий из древесины, продуктов питания и изделий из металла. "В обрабатывающей промышленности повышение цен составило 20,3%, в том числе в производстве продуктов питания - 25,1%", - уточнил Валгенберг.
По сравнению с июнем больше всего на индекс повлияло повышение цен в производстве электроэнергии и продуктов питания. Влияние на индекс оказало также снижение цен в деревообработке и в производстве электронного оборудования и топливных масел.