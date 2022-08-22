СТАТИСТИКА ⟩ Замедлился рост индекса цен производителей промышленной продукции

Индекс цен производителей промышленной продукции характеризуется изменением цен на производимую в Эстонии промышленную продукцию как для внутреннего рынка, так и на экспорт. В июле этот индекс повысился по сравнению с июнем на 0,4% и по сравнению с июлем прошлого года - на 28,8%.

По словам аналитика Департамента статистики Гермо Валгенберга, по сравнению с июлем прошлого года на индекс повлияло повышение цен в производстве электро- и теплоэнергии, в деревообработке, а также в производстве изделий из древесины, продуктов питания и изделий из металла. "В обрабатывающей промышленности повышение цен составило 20,3%, в том числе в производстве продуктов питания - 25,1%", - уточнил Валгенберг.