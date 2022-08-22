Пирет Хартман: Чтобы Эстония оставалась страной библиотек

Традиционные роли библиотеки никуда не исчезли. Так они проводят похвальную работу по формированию у детей привычки чтения и литературных предпочтений. Во время "короны", когда общество было в значительной степени заперто, библиотеки продемонстрировали свою жизнеспособность. Отрадно было прочитать в "Maaleht" о директоре Тойлаской волостной библиотеки Леа Ранд, которая превратила библиотеку, а также свой дом в студию и начала читать замечательные детские книжки маленьким книголюбам на "Facebook". Это начинание имело большой успех. Чтения были организованы по всей Эстонии. И, конечно же, библиотеки предлагали находчивые решения для бесконтактной выдачи книг. В наших библиотеках работают преданные своему делу и знающие свою работу люди.

"Таким образом, для многих людей библиотеки - это кратчайший путь к государству, место, где они могут получить помощь". Пирет Хартман, министр культуры

Но не все так безоблачно. Суровая реальность такова, что местные самоуправления содержать библиотеки в состоянии, но на их быстрое развитие не хватает денег. Обстановка и технологические средства библиотек, которые кое-где используются еще со времен "Прыжка тигра", устарели, а зарплата сотрудников невелика. Срочно необходим скачок в развитии, чтобы предоставлять более качественные, а также новые услуги, в том числе те, которые поддерживают местных предпринимателей. Как, например, расширение офисов удаленной работы.

Поэтому я очень рада, что в обычно довольно лаконичном коалиционном соглашении нового правительства есть пункт, в котором отдельно подчеркивается ценность библиотек и говорится, что нужно поддерживать развитие библиотек в сильные центры услуг, ориентированные на общину. Как министр культуры я твердо намерена начать реформу публичных библиотек, которая будет поддерживать сохранение библиотек в сельской местности и деревнях и укреплять целостную сеть библиотек. Если сегодня государственная поддержка ограничивается только приобретением справочных изданий и выплатой заработной платы работникам уездных библиотек, то с нового года добавится дополнительная поддержка через инновационный фонд.

Министерство культуры запускает всеэстонский фонд, который будет поддерживать города и волости суммой 500000 евро в год на модернизацию библиотек. При поддержке запланированных дополнительных средств, например, могут быть ускорены ремонт библиотек, приобретение специальной мебели, систем самообслуживания, 3D-принтеров и книжных шкафов, а также повышение доступности. Но этим перечень нововведений не ограничивается: каждая библиотека лучше знает, что нужно местному сообществу, поэтому фонд останется максимально открытым.