Мы можем с гордостью сказать, что Эстония - это страна библиотек. У нас более 800 библиотек, в том числе 513 публичных библиотек, что является впечатляющей цифрой для небольшой страны. В то время, когда во многих маленьких местечках закрылись школа, почта и аптека, а также перестал существовать магазин, библиотеки стали региональными центрами, оплотами деревенской жизни. Несмотря ни на что, многие самоуправления, по крайней мере, библиотеку оставили открытой для местной общины.
Пирет Хартман: Чтобы Эстония оставалась страной библиотек
Библиотеки давно стали чем-то большим, чем места, где можно брать книги и читать газеты и журналы. В более широком плане они являются центрами сплоченного общества и непрерывных открытий - окном в информацию, знания и культуру. Доступ к компьютерам и бесплатный интернет гарантирован в них уже более двух десятков лет. Постоянно добавляются новые роли и задачи. Проходят встречи с писателями, небольшие концерты и мастер-классы. Есть публичные библиотеки, где можно купить почтовые марки, отправить посылки и письма, заняться удаленной работой, а также взять напрокат инвентарь для настольных и подвижных игр или музыкальные инструменты.
Сотрудники библиотеки помогают людям общаться с электронным государством, ориентироваться в цифровом мире, распечатывать справки и другие бумаги, а при необходимости настраивать личные мобильные телефоны. Без этого тысячи людей были бы в беде и чувствовали бы, что эстонское государство все время от них отдаляется. Развитие электронного государства не должно означать, что официальные учреждения вправе требовать от всех нас цифровой компетентности. Препятствием здесь может стать, к примеру, плохое зрение или онемение пальцев. Таким образом, для многих людей библиотеки - это кратчайший путь к государству, место, где они могут получить помощь.
И, конечно, нельзя недооценивать социальную роль библиотек, в том числе в облегчении одиночества и предотвращении интернет-зависимости. Особенно для пожилых людей, проживающих в сельской местности, библиотека зачастую является единственной возможностью увидеться с другими и пообщаться, к тому же в уютной обстановке в окружении книг. Библиотеки имеют большой потенциал стать местами, где люди могут встречаться в общем пространстве, обмениваться идеями, учиться друг у друга и расширять картину мира. У нас много детей и молодежи, людей среднего возраста, которые тонут в социальных сетях и тамошних эхо-камерах. Библиотека предлагает свободное общее пространство для преодоления границ эхо-камер и рациональную поддержку, чтобы видеть за их пределами. Многие из них в душе жаждут живого общения, совместной деятельности и дискуссий.
Традиционные роли библиотеки никуда не исчезли. Так они проводят похвальную работу по формированию у детей привычки чтения и литературных предпочтений. Во время "короны", когда общество было в значительной степени заперто, библиотеки продемонстрировали свою жизнеспособность. Отрадно было прочитать в "Maaleht" о директоре Тойлаской волостной библиотеки Леа Ранд, которая превратила библиотеку, а также свой дом в студию и начала читать замечательные детские книжки маленьким книголюбам на "Facebook". Это начинание имело большой успех. Чтения были организованы по всей Эстонии. И, конечно же, библиотеки предлагали находчивые решения для бесконтактной выдачи книг. В наших библиотеках работают преданные своему делу и знающие свою работу люди.
"Таким образом, для многих людей библиотеки - это кратчайший путь к государству, место, где они могут получить помощь".
Пирет Хартман, министр культуры
Но не все так безоблачно. Суровая реальность такова, что местные самоуправления содержать библиотеки в состоянии, но на их быстрое развитие не хватает денег. Обстановка и технологические средства библиотек, которые кое-где используются еще со времен "Прыжка тигра", устарели, а зарплата сотрудников невелика. Срочно необходим скачок в развитии, чтобы предоставлять более качественные, а также новые услуги, в том числе те, которые поддерживают местных предпринимателей. Как, например, расширение офисов удаленной работы.
Поэтому я очень рада, что в обычно довольно лаконичном коалиционном соглашении нового правительства есть пункт, в котором отдельно подчеркивается ценность библиотек и говорится, что нужно поддерживать развитие библиотек в сильные центры услуг, ориентированные на общину. Как министр культуры я твердо намерена начать реформу публичных библиотек, которая будет поддерживать сохранение библиотек в сельской местности и деревнях и укреплять целостную сеть библиотек. Если сегодня государственная поддержка ограничивается только приобретением справочных изданий и выплатой заработной платы работникам уездных библиотек, то с нового года добавится дополнительная поддержка через инновационный фонд.
Министерство культуры запускает всеэстонский фонд, который будет поддерживать города и волости суммой 500000 евро в год на модернизацию библиотек. При поддержке запланированных дополнительных средств, например, могут быть ускорены ремонт библиотек, приобретение специальной мебели, систем самообслуживания, 3D-принтеров и книжных шкафов, а также повышение доступности. Но этим перечень нововведений не ограничивается: каждая библиотека лучше знает, что нужно местному сообществу, поэтому фонд останется максимально открытым.
Мы должны приложить совместные усилия, чтобы библиотеки выжили, чтобы Эстония оставалась страной библиотек и в новых десятилетиях 21-го века.