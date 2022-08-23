Уже не первый год сажающее лес на разрезе "Põhja-Kiviõli I" кивиылиское химпредприятие "Kiviõli Keemiatööstus" предлагает нынешней осенью жителям Люганузеской волости возможность посадить там свое дерево.
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"Kiviõli Keemiatööstus" приглашает общину сажать лес
"Kiviõli Keemiatööstus" приглашает общину сажать лес
"Каждый человек должен посадить за свою жизнь хотя бы одно дерево. Бери с собой семью и приходи посадить хоть целый лес", - приглашает химпредприятие "Kiviõli Keemiatööstus" жителей региона поучаствовать 10 сентября в придании нового облика отработанному разрезу.