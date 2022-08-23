"Kiviõli Keemiatööstus" приглашает общину сажать лес

"Каждый человек должен посадить за свою жизнь хотя бы одно дерево. Бери с собой семью и приходи посадить хоть целый лес", - приглашает химпредприятие "Kiviõli Keemiatööstus" жителей региона поучаствовать 10 сентября в придании нового облика отработанному разрезу.